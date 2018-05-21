Хиллари Клинтон нашла оригинальный ход для напутствия выпускников Йельского универсистета. Экс-кандидат в президенты США принесла на церемонию шапку-ушанку.
Хиллари Клинтон нашла оригинальный ход для напутствия выпускников Йельского универсистета. Экс-кандидат в президенты США принесла на церемонию шапку-ушанку.
Американский политик решила не нарушать существующую в университете заведении традицию – там принято надевать необычные головные уборы на церемонию вручения дипломов. Хиллари Клинтон тоже принесла шапку.
Экс-госсекретарь во время своей напутственной речи достала черную меховую ушанку с советским символом – красной звездой с серпом и молотом. "Русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды", – прокомментировала Клинтон.
Наблюдатели тут же предположили, что бывший кандидат в президенты намекает на "русское вмешательство" в президентские выборы в США. Расследование этого дела ведет независимый прокурор Роберт Мюллер. Он же изучает предполагаемые связи президента Дональда Трампа с Москвой – хотя эти утверждения оппонентов Трампа опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. В Москве и обвинения во вмешательстве в выборы назвали "абсолютно голословными".
В своем выступлении перед выпускниками Клинтон призналась, что все еще анализирует свое поражение на президентской гонке 2016 года. "Я все еще сожалею об ошибках, которые допустила. Тем не менее я все же думаю, что понимание того, что произошло на этих странных и диких выборах, поможет нам защитить нашу демократию в будущем", – сказала она.
Борьба со свободной прессой и "делегитимизация выборов" подрывает единство американского общества, уверена Клинтон.
Тем временем американские политики называют Клинтон "позором США". В 2016 году Клинтон обвинила в проигрыше в президентской гонке всех, кроме себя. К этому якобы были причастны президент России Владимир Путин, экс-глава ФБР Джеймс Коми и даже бывший лидер американского государства Барак Обама.
По мнению наблюдателей, наиболее правдиво Клинтон высказалась о себе в своей недавно изданной книге. В ней она признала, что смирилась с фактом: миллионы и миллионы американцев просто ее не любят.