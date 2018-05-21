Хиллари Клинтон нашла оригинальный ход для напутствия выпускников Йельского универсистета. Экс-кандидат в президенты США принесла на церемонию шапку-ушанку.

Хиллари Клинтон нашла оригинальный ход для напутствия выпускников Йельского универсистета. Экс-кандидат в президенты США принесла на церемонию шапку-ушанку.Американский политик решила не нарушать существующую в университете заведении традицию – там принято надевать необычные головные уборы на церемонию вручения дипломов. Хиллари Клинтон тоже принесла шапку.Экс-госсекретарь во время своей напутственной речи достала черную меховую ушанку с советским символом – красной звездой с серпом и молотом. "Русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды", – прокомментировала Клинтон.Наблюдатели тут же предположили, что бывший кандидат в президенты намекает на "русское вмешательство" в президентские выборы в США. Расследование этого дела ведет независимый прокурор Роберт Мюллер. Он же изучает предполагаемые связи президента Дональда Трампа с Москвой – хотя эти утверждения оппонентов Трампа опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. В Москве и обвинения во вмешательстве в выборы назвали "абсолютно голословными".В своем выступлении перед выпускниками Клинтон призналась, что все еще анализирует свое поражение на президентской гонке 2016 года. "Я все еще сожалею об ошибках, которые допустила. Тем не менее я все же думаю, что понимание того, что произошло на этих странных и диких выборах, поможет нам защитить нашу демократию в будущем", – сказала она.Борьба со свободной прессой и "делегитимизация выборов" подрывает единство американского общества, уверена Клинтон.Тем временем американские политики называют Клинтон "позором США". В 2016 году Клинтон обвинила в проигрыше в президентской гонке всех, кроме себя. К этому якобы были причастны президент России Владимир Путин, экс-глава ФБР Джеймс Коми и даже бывший лидер американского государства Барак Обама.По мнению наблюдателей, наиболее правдиво Клинтон высказалась о себе в своей недавно изданной книге. В ней она признала, что смирилась с фактом: миллионы и миллионы американцев просто ее не любят.