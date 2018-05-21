Специалисты тренинг-центра “СЕКС.РФ” рассказали о том, в каких ситуациях россиянки берут инициативу знакомства в свои руки. Как выяснилось, большинству опрошенных женщин все же по душе, когда первым подходит мужчина.

Специалисты тренинг-центра “СЕКС.РФ” рассказали о том, в каких ситуациях россиянки берут инициативузнакомства в свои руки. Как выяснилось, большинству опрошенных женщин все же подуше, когда первым подходит мужчина."Безынициативных" оказалось52%. Интересно, что мужское внимание менее важно для респонденток в возрасте от25 до 35 лет – таких 48%, а для опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет – 56%.Дамы от 35 до 45 лет больше всего ждут заинтересованности от противоположногопола – 59%.Каждая вторая женщинахотя бы раз первой подходила знакомиться с мужчиной. У 46% опрошенных женщинтакое случалось несколько раз, когда мужчина очень сильно нравился. У 45% респондентоктакого никогда не случалось. Для 9% проявлять инициативу в знакомстве в порядкевещей.Также респонденткирассказали, в каких ситуациях женщина может первой проявить инициативу признакомстве. Треть считает, что женщина при желании может познакомиться первой в любойситуации – 32%.С возрастом данныйпоказатель растет: 27% в возрастной группе 18-25 лет, 31% – в группе 25-35 лет,40% – в группе 35-45 лет. 22% всех опрошенных замаскируют ситуацию подслучайность (сломался каблук, спустило колесо). 19% подойдут только в томслучае, если очевидно, что мужчина сам стесняется подойти.Для 11% такое приемлемотолько в интернете или социальных сетях, а для 10% – если мужчина оченьнравится. Всего 6% женщин считают, что нет ситуации, в которой женщина могла бысделать первый шаг.Большинство опрошенныхженщин, если им понравился мужчина, намекнут, что открыты для знакомства – 73%.15% познакомятся с ним первой, 12% ничего не предпримут, будут ждать, покамужчина проявит инициативу. При этом женщины не боятся, что мужчина подумаетчто-то плохое, если подойти к нему знакомиться.