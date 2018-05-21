Специалисты тренинг-центра “СЕКС.РФ” рассказали о том, в каких ситуациях россиянки берут инициативу
знакомства в свои руки. Как выяснилось, большинству опрошенных женщин все же по
душе, когда первым подходит мужчина.
Специалисты тренинг-центра “СЕКС.РФ” рассказали о том, в каких ситуациях россиянки берут инициативу
знакомства в свои руки. Как выяснилось, большинству опрошенных женщин все же по
душе, когда первым подходит мужчина.
"Безынициативных" оказалось
52%. Интересно, что мужское внимание менее важно для респонденток в возрасте от
25 до 35 лет – таких 48%, а для опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет – 56%.
Дамы от 35 до 45 лет больше всего ждут заинтересованности от противоположного
пола – 59%.
Каждая вторая женщина
хотя бы раз первой подходила знакомиться с мужчиной. У 46% опрошенных женщин
такое случалось несколько раз, когда мужчина очень сильно нравился. У 45% респонденток
такого никогда не случалось. Для 9% проявлять инициативу в знакомстве в порядке
вещей.
Также респондентки
рассказали, в каких ситуациях женщина может первой проявить инициативу при
знакомстве. Треть считает, что женщина при желании может познакомиться первой в любой
ситуации – 32%.
С возрастом данный
показатель растет: 27% в возрастной группе 18-25 лет, 31% – в группе 25-35 лет,
40% – в группе 35-45 лет. 22% всех опрошенных замаскируют ситуацию под
случайность (сломался каблук, спустило колесо). 19% подойдут только в том
случае, если очевидно, что мужчина сам стесняется подойти.
Для 11% такое приемлемо
только в интернете или социальных сетях, а для 10% – если мужчина очень
нравится. Всего 6% женщин считают, что нет ситуации, в которой женщина могла бы
сделать первый шаг.
Большинство опрошенных
женщин, если им понравился мужчина, намекнут, что открыты для знакомства – 73%.
15% познакомятся с ним первой, 12% ничего не предпримут, будут ждать, пока
мужчина проявит инициативу. При этом женщины не боятся, что мужчина подумает
что-то плохое, если подойти к нему знакомиться.