Главный госавтоинспектор Киржачского района Сергей Мещанинов вручил победителям дипломы и памятные подарки.

В минувшую пятницу, 18 мая в Киржачском районе по инициативе ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району и Управления образования районной администрации прошел конкурс «Безопасное колесо – 2018», посвященный 45-летию создания движения Юных Инспекторов Движения. В конкурсе приняли участие десять школьных команд – это мальчишки и девчонки в возрасте от 10 до 12 лет.Традиционно программа состояла из теоретических заданий и творческого конкурса. Ребята дружно отвечали на вопросы по Правилам дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, команды выступили в конкурсе агитбригад с номерами на тему: «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».Судейская коллегия оценивала участников конкурса и определяла лучших, как в личном, так и в командном зачете. Несмотря на некоторое волнение, все участники выступили достойно, хорошие результаты показали не только команды, которые принимали участие в прошлом году, но и новички.Так, на этапе «Знатоки Правил дорожного движения» первое место заняла команда из средней общеобразовательной школы № 5. На протяжении нескольких лет ребята из этой школы лидируют на данном этапе конкурса. Отлично выступили ученики школы № 6 и Горкинской школы, которые, соответственно, заняли второе и третье место. В творческом конкурсе выступление команды Горкинской школы было лучшим, ребята в полном объеме раскрыли предложенную им тему. Были отмечены выступления команд средней общеобразовательной школы № 7 и школы № 5.Среди участников-юношей в личном зачете первое место занял Игорь Пименов, представляющий команду школы № 5, среди девочек-участниц победительницей стала Валерия Юдина из школы № 6.В непростой борьбе в общем зачете команда Горкинской средней общеобразовательной школы одержала победу. Теперь ребятам предстоит поездка в город Владимир на областной этап соревнований «Безопасное колесо – 2018. Главный госавтоинспектор Киржачского района Сергей Мещанинов вручил победителям дипломы и памятные подарки. Абсолютно все участники конкурса получили в подарок сувениры – фликеры-значки.