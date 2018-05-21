Фурор произвела в сети новая фотография российской модели Хельги Лавкейти. Массивная грудь красотки в прозрачном бюстгальтере вызвала зависть женщин и восхищение мужчин.

Фурор произвела в сети новая фотография российской модели Хельги Лавкейти. Массивная грудь красотки в прозрачном бюстгальтере вызвала зависть женщин и восхищение мужчин.Instagram девушки трещит под напором отметок "Мне нравится". Всего за несколько часов "лайков" набралось более 60 тысяч.Модель разместила фотографию, подписав ее вполне невинно: она хотела знать, какя погода нравится ее подписчикам.Девушка запечатлена в просвечивающем бюстгальтере – и, нисколько не смущаясь, демонстрирует свою впечатляющего размера грудь.Комментаторы при виде такой красоты вопрос о погоде, естественно, проигнорировали.Вместо рассуждений о метеорологических явлениях они наперебой стали рассказывать Хельге, как шикарно она выглядит.