Я подарю тебе любовь в исполнении Николая Баскова, Счастье ты мое – Алсу, Любовь уставших лебедей – Лары Фабиан – эти и многие другие хиты родились в соавторстве двух гениев. Поэт Михаил Гуцериев написал стихи, а композитор Игорь Крутой – музыку.

"Я подарю тебе любовь" в исполнении Николая Баскова, "Счастье ты мое" – Алсу, "Любовь уставших лебедей" – Лары Фабиан – эти и многие другие хиты родились в соавторстве двух гениев. Поэт Михаил Гуцериев написал стихи, а композитор Игорь Крутой – музыку.Крутому предоставили право первого слова на грандиозном банкете по случаю 60-летия Михаила Гуцериева, который был дан в Кремле. Композитор улыбнулся: "Сначала напоят, накормят, а потом на сцену тащат, микрофон дают и сказать речь просят".Но тост Крутой, хотя и после щедрого угощения, сказал отличный. "Чем больше открываешь людям душу, тем больше желающих туда плюнуть, – мудро заметил Игорь Яковлевич. – Поэтому я желаю, чтобы на вашем пути встречались только искренние, добрые и светлые люди. А еще пусть не оставит вас inspiration, как говорят у нас на Украине, и пусть долгие годы будет вдохновение и желание творить!"Почтение и признание поэту выразил весь цвет российской культуры. А Филипп Киркоров попросил Гуцериева написать такую песню, которая точно победит на "Евровидении".Но самой большой звездой вечера, как ранее Dni.Ru, стала Алла Пугачева. "Я за всю свою творческую жизнь не встречала более плодовитого автора, – призналась певица. – И Михаил Гуцериев сыграл в моей жизни особую роль. Я же давно не пела, а в прошлом году должна была ехать на "Новую волну". Я же там муза, и каждый день надо петь что-то. Но была в отчаянии – петь нечего, новых песен нет. И вдруг мне присылают эти два текста. Так они попали под мое настроение! Я же много лет тянула руки и просила: "Любви, любви!" И про "Не звони" Гуцериев угадал. Есть тут один, все звонит мне. Не звони мне, любимый, все в прошлом. Ну и, конечно, я надеюсь, что этот молодой человек, а Гуцериев для меня молод (поэту 60 лет, а певице 69. – Прим. ред.), еще напишет для меня. Хотя я очень придирчивая".