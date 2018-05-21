В семейной жизни большие проблемы. Судя по всему, 63-летнему музыканту секс уже не так важен.

В семейной жизни большие проблемы. Судя по всему, 63-летнему музыканту секс уже не так важен.Музыкант Владимир Кузьмин 16 лет женат на Екатерина Трофимовой. Но близкие пары подозревают, что брак давно себя исчерпал. Например, первая супруга музыканта – поэтесса Татьяна Артемьева – брякнула вдруг: Владимир и Екатерина разошлись. Мол, музыкант увлекся барышней помоложе (хотя куда уж моложе: Кузьмин старше Трофимовой на 27 лет), узнав, что Катя ему изменяет. Подтверждений этому не нашлось.Зато сама Екатерина призналась: проблемы в семье существуют. "На отдых время у нас есть, но по раздельности. Недавно он ездил в Майами. Посещал там дом Боба Марли. Летом вряд ли поедем куда-то вдвоем. Вообще видимся с ним не так уж часто".Оказывается, Кузьмин с женой давно не спит! И она уже готова лезть на стенку, ведь молодой женский организму требует мужской ласки. "У нас вообще близости давно нет. На гастроли я с ним устала ездить. Поэтому отпускаю одного. 31 мая он отметит свое 63-летие, как обычно, на работе – даст большой концерт в Москве. Конечно, на него придут друзья и близкие. Насчет себя не решила…", – чуть не плачет Екатерина.Возможно, снижение полового влечения связано с образом жизни, который сегодня ведет рокер. "Володя поверил в реинкарнацию. Считает, что прожил много жизней и в некоторых из них мы с ним встречались. Изучив мантры, занялся чисткой кармы. На этой почве полностью отказался от мяса. Ест только молочные продукты, овощи и фрукты",– цитирует Трофимову