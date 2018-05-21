Нынешняя супруга народного артиста Ивана Краско Наталья Шевель прошла поверку на детекторе лжи. Девушку подозревают в измене.

Нынешняя супруга народного артиста Ивана Краско Наталья Шевель прошлаповерку на детекторе лжи. Девушку подозревают в измене.В студии телепередачи "На самом деле" Первого каналапоявился Андрей Яловик. Молодой мужчина утверждал, что некий Евгений позвонилему и попросил соблазнить супругу народного артиста за определенную сумму. Яловик признался, что ему эточастично удалось."Мы встретились на набережной и там в первый раз я ее поцеловал",– вспоминает мужчина. Также Андрей отметил, что Наталья ему очень понравилась."Мненужен был хоть какой-нибудь человек для того, чтобы перезагрузить свои эмоции.Я сказала ему, что у меня сложная семейная обстановка… У меня не было с этимчеловеком ничего, я не хочу и никогда не хотела", – пыталась оправдаться Краско.Однако проверка на полиграфе показала обратное, у Натальи были романтические чувства к Андрею.Далее были продемонстрированы кадры со скрытой камеры,которая зафиксировала жаркий поцелуй Шевель с накаченным мужчиной, в котором признали Яловика. Это видео предоставилателевизионщикам бывшая супруга Ивана Ивановича Краско Наталья Вяль. Вяль поклялась присутствующим, что компроматона слила, не преследуя личных целей. Однако позже выяснилось, что бывшая жена ужеприготовила спальное место для Ивана Ивановича в своей квартире.После на съемочной площадке появился Иван Краско. Он вышел, чтобысказать несколько слов в защиту своих любимых женщин. "В чем я убедился – две славныеженщины видимо действительно меня любят. Я Наташе (Шевель. – Прим. ред.) говорю, с самого начала, чтоне верю я в твою сексуальную незаинтересованность. Придет время, когда тынайдешь себе молодого парня, молодого мужика и у тебя будет прекрасная жизнь.Моя цель была совсем не в этом, а продолжить свое педагогическое воздействие нанее. Если она изменит мне то, она для меня исчезнет навсегда", – заявил Иван Иванович.Проходя тестирование на полиграфе народный артист признался,что не собирается разводится с Шевель, однако не исключает скорого воссоединения с бывшей супругой Вяль.Также Краско отметил, что, вероятно, у Натальи есть любовник."Я считаю, что она имеет право завести любовника, потому чтомне все равно", – заявил артист. Иван Иванович заявил, что возможно его бракувскоре придет конец.