Стадионы в 11-ти городах России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, оборудуют специальными мобильными группами противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Стадионы в 11-ти городах России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, оборудуют специальными мобильными группами противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны и в военно-промышленном комплексе. По их словам, соответствующие меры были приняты в рамках директивы Генштаба ВС РФ от 26 февраля, подписанной его начальником генералом армии Валерием Герасимовым.Как рассказали собеседники РБК, мобильные группы будут оснащены комплексами Свет-КУ, Р-330Р Житель и Р-934БМВ, а также экспериментальной разработкой Силок. В частности, для Москвы выделены два комплекса "Силок" и два комплекса "Свет-КУ", Санкт-Петербургу — мобильная группа РЭБ (Р-300Р "Житель", Р-934БМВ) и два комплекса "Свет-КУ", то же самое выделено Екатеринбургу, — пояснил один из источников. Он добавил, что Минобороны задействовало уже стоящие на вооружении комплексы, и дополнительной закупки спецтехники для ЧМ не потребовалось.Станция комплексного технического контроля Свет-КУ защищает от перехвата информацию, передаваемую по беспроводным каналам. Автоматизированная станция Р-330 Житель предназначена для радиоэлектронного подавления базовых станций сотовой связи GSM-диапазона, устройств GPS и спутниковой связи. Станция Р-934Б Синица подавляет средства авиационной УКВ-радиосвязи, системы наведения тактической авиации, а также линии наземной радиосвязи и сотовых сетей.Собеседник РБК в Минобороны также заявил, что ФСБ выделит для противодействия беспилотникам 60 переносных комплексов малой дальности Арбалет, способных подавлять каналы связи, управления и навигации БПЛА. Помимо этого у спецслужбы есть собственные новинки в этой области — комплекс противодействия БПЛА Орел-ЧМФ и комплект аппаратуры противодействия беспилотным летательным аппаратам малой дальности ПЗ1076.В Минобороны отказались комментировать информацию. В ФБР пока не предоставили никаких комментариев.ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч чемпионата состоится 15 июля в Лужниках.