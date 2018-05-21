Основная цель таких проверок – пресечение правонарушений в области дорожного движения, выявление фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.

По данным статистики, количество дорожных происшествий с участием водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 16,1% (с 62 до 52). А в совокупности с происшествиями, при оформлении которых водители отказались проходить медицинское освидетельствование, уменьшилось на 11,4% (с 70 до 62). Вместе с тем, увеличение числа ДТП, причиной которых стало нетрезвое состояние водителей, отмечается в Петушинском, Киржачском и Ковровском районах.При надзоре за дорожным движением сотрудниками региональной Госавтоинспекции в отношении водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, составлено свыше 1 200 административных материалов.В минувшую пятницу, 18 мая четыре экипажа областной роты ДПС УГИБДД с использованием метода сплошной проверки провели на территории Петушинского района рейдовое мероприятие, направленное на пресечение правонарушений в области дорожного движения и выявление фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.В вечернее время инспекторы проверили более 300 транспортных средств, за допущенные нарушения ПДД РФ составили десять административных материалов. Внимание полицейских также уделялось водителям мототехники, решившихся на поездку в неблагоприятные погодные условия – дождь. И здесь без нарушений не обошлось. Инспекторы выявили факт управления мотоциклом гражданином, не имеющим специального права управления транспортом данной категории. Молодой человек, к тому же рискнувший выехать на автодорогу без мотошлема, был привлечен к административной ответственности.В ближайшее время аналогичные профилактические мероприятия пройдут и в других районах области.