Злоумышленники приехали на обувную фабрику, воспользовавшись услугами такси, похитили 10 рулонов кожи, после чего были задержаны полицейскими...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Измайлово задержали двоих подозреваемых в краже товара из предприятия.В ОМВД России по району Измайлово обратился сотрудник предприятия по изготовлению обуви. Мужчина рассказал, что на днях возле его работы на 2-й Прядильной улице к нему подошли неизвестные мужчина и женщина и предложили помочь им похитить с обувной фабрики кожу для пошива обуви. Заявитель принял информацию к сведению и незамедлительно сообщил в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сразу после совершения противоправного деяния на Никитинской улице сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 30-летние приезжие.Установлено, что злоумышленники приехали на фабрику, воспользовавшись услугами такси, похитили 10 рулонов кожи и уехали, после чего были задержаны полицейскими. Похищенное изъято.Следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, а в отношении женщины – в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73