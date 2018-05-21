На президентских выборах в Венесуэле завершилось голосование. В соответствии с первыми данными Национального избирательного совета, на них побеждает действующий президент страны Николас Мадуро.

На президентских выборах в Венесуэле завершилось голосование. На территории страны было открыто свыше 14,6 тысячи участков, на которых могли проголосовать более 20,5 миллиона избирателей.Политические противники исполнительной власти заявляют, что выборы прошли при низкой явке избирателей. Член оппозиционной коалиции "Широкий фронт свободная Венесуэла" сообщил, что она не превысила 30 процентов. При этом предыдущие президентские выборы, на которых Николас Мадуро с минимальным преимуществом одержал верх над оппозиционным политиком Энрике Каприлесом, прошли при очень высокой явке — свой гражданский долг исполнили почти 80 процентов граждан страны.Помимо действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на высший государственный пост претендовали представитель движения "Надежда на перемены" Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от "Народного политического единства" и лидер оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькон.Считавшийся основным соперником Николаса Мадуро Энри Фалькон уже отказался признавать результаты голосования, передает ТАСС. Выступая перед своими сторонниками, он заявил: "Этот процесс не является легитимным. Мы категорически отказываемся признавать этот избирательный процесс, и я беру на себя ответственность за эти слова".В соответствии с первыми данными Национального избирательного совета, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на состоявшихся в минувшее воскресенье выборах главы государства, заручившись поддержкой более 5,8 миллиона избирателей. Его ближайший преследователь Энри Фалькон получил 1,8 миллиона голосов.Николас Мадуро поблагодарил проголосовавших за его переизбрание сограждан: "Спасибо за то, что были со мной во время стольких битв, спасибо за то, что выбрали меня президентом республики на период с 2019 по 2025 год". Одновременно он подверг критике заявление кандидата от оппозиции Энри Фалькона, обвинившего власти в подкупе избирателей и отказавшегося признавать результаты голосования. По мнению действующего президента, такая позиция является проявлением неуважения к согражданам, исполнившим свой гражданский долг.Выборы президента Венесуэлы были организованы на фоне острого социально-экономического кризиса в стране. Контролирующие парламент крупнейшие оппозиционные партии отказались участвовать в голосовании, а ряд государств объявили, что не признают результаты избирательного процесса в Венесуэле.