Ученые из Китая нашли новое объяснение загадочным радиовсплескам, которые связывали с деятельностью инопланетных цивилизаций. По мнению астрофизиков, подобные вспышки вызваны образованием коры на странных звездах.

Ученые из Китая нашли новое объяснение загадочным радиовсплескам, которые связывали с деятельностью инопланетных цивилизаций. По мнению астрофизиков, подобные вспышки вызваны образованием коры на странных звездах.Впервые быстрый радиоимпульс был зификсирован еще в 2001 году радиотелескопом в Австралии. С тех пор были обнаружены нескольких десятков таких сигналов.Предположительными источниками считались слившиеся друг с другом нейтронные звезды. Многие исследователи подвергли эту гипотезу критике, передает Science Alert.Теперь китайские ученые пришли к выводу, что виновником быстрых всплесков является особый тип нейтронных звезд – странные звезды. В их недрах образуется так называемый "кварковый суп", состоящий из различных видов кварков.Данная материя находится в низком энергетическом состоянии, что делает ее стабильной. Теория гласит, что на ее поверхности образуется кора, которая в какой-то момент времени разрушается.После этого "обнаженная" кварковая звезда создает электромагнитное поле, что приводит к ускорению электронов до скоростей, близких к скорости света. При столь быстром движении частицы испускают радиоизлучение, которое воспринималось учеными как быстрый радиовсплеск.Со временем кора восстанавливается и цикл повторяется заново. Период такого формирования может быть очень долгим, что объясняет единичные случаи радиовсплесков.