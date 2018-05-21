Ученые предположили, что социально-экономическое положение человека имеет связь с особенностями его мозга. Для подтверждения этой теории медики провели соответствующее исследование.

Ученые предположили, что социально-экономическое положение человека имеет связь с особенностями его мозга. Для подтверждения этой теории медики провели соответствующее исследование.В эксперименте приняли участие свыше 300 человек в возрасте от 20 до 89 лет. Сначала добровольцев расспросили о карьере и доходах. После этого их головной мозг был обследован с помощью магнитно-резонансной томографии.Таким образом, ученые получили информацию об объеме серого вещества, толщине коры полушарий и функциональных связях между отдельными участками мозга. Полученные данные они сопоставили с итогами собеседований испытуемых.Сравнив показания двух исследований, медики установили, что у успешных людей среднего возраста больше серого вещества, а также более крепкие нейронные связи, чем у их менее предприимчивых ровесников. Эти показатели обеспечивают хорошую память и значительно снижают риск старческого слабоумия.Авторы эксперимента убеждены, что их работа доказывает влияние образа жизни, питания, окружающей среды и опыта на состояние головного мозга. Они планируют продолжить исследования в этом направлении, передает научный портал PNAS.org.Ранее британские ученые выявили любопытную связь между уровнем дохода и развитием заболеваний нервной системы. Они заключили, что у малоимущих людей очень высок риск развития слабоумия в старости.