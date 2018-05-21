Руководители еврейских общин и организаций Украины призвали власти страны обратить самое пристальное внимание на рост антисемитизма и ксенофобии.

Руководители еврейских общин и организаций Украины призвали власти страны обратить самое пристальное внимание на рост антисемитизма и ксенофобии. По данным Министерства по делам диаспоры Израиля, количество антисемитских инцидентов на Украине в 2017 году удвоилось по сравнению с предыдущим годом.Как написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook, украинские евреи обеспокоены проявлениями ксенофобии и нетерпимости, в частности, нападениями на ромов.Руководители еврейских общин просят СБУ и полицию Украины найти виновных в антисемитских преступлениях и вандализме на местах Холокоста, пишет ТАСС. На совещании также принято обращение к правительству Украины с призывом вступить в Международный альянс памяти Холокоста.В целом, на Украине усиливается культ националистических лидеров, ответственных за убийство и изгнание евреев во время Второй мировой войны.