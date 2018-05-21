Вдова и дочь народного артиста СССР Алексея Баталова после его смерти оказались заперты в четырех стенах. Вывозить на прогулку больную дочь из московской квартиры 83-летняя Гитана не может, а выехать на дачу не представляется возможным из-за конфликта с соседом по участку.

Вдова и дочь народного артиста СССР Алексея Баталова после его смерти оказались заперты в четырех стенах. Вывозить на прогулку больную дочь из московской квартиры 83-летняя Гитана не может, а выехать на дачу не представляется возможным из-за конфликта с соседом по участку.50-летняя Мария передвигается только на инвалидном кресле, у нее с рождения диагноз ДЦП. Вдове Алексея Баталова организовать ежедневные прогулки для дочери не по силам. Можно было бы вывезти семью артиста на дачу, однако этому мешает конфликтная ситуация с соседом.Как рассказала подруга Баталовых, актриса Наталья Дрожжина, владелец соседнего участка незаконно построил баню на земле актера. Он ухитрился присвоить две сотки земли стоимостью один миллион рублей. Суд еще до смерти Баталова решил конфликт в пользу артиста – захватчик должен был снести незаконное сооружение, вывезти мусор и восстановить забор. Однако этого до сих пор не сделано.Адвокаты Баталовых уже подали новый иск. Тем временем сосед заверяет, что и сам рад бы избавиться от проблемы, суды, мол, подорвали его здоровье. Только вот даже если сломает баню, строительный мусор вывезти не сможет – грузовая машина через участко не пройдет, заверил Вадим Эльгарт журналистов НТВ.Однако исправлять ситуацию соседу все же придется. По словам адвокатов, если после решения суда баню не снесут и не восстановят границы участка Баталовых, то будут приняты жесткие меры. Недвижимость соседа будет продана с торгов, и убытки, понесенные Баталовыми, будут возмещены из полученной от продажи суммы.Dni.Ru ранее писали о том, как предприимчивый ювелир Вадим Эльгарт уговорил доверчивого Алексея Владимировича соорудить общую баню на две семьи. Подсунул актеру на подпись какие-то бумаги.Позже выяснилось, то Баталов "подарил" соседу две сотки своего участка, о чем договоренности не было.По счастью, в то время, когда Баталов подписывал бумаги, он уже не был собственником дачи. Еще лет двадцать назад он переоформил ее на свою дочку Марию. Так что подпись Баталова на документах недействительна.