18 мая председатель правительства Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину состав нового кабинета министров. Президент предложенные премьер-министром кандидатуры поддержал и в тот же день подписал соответствующие указы. Кому придется очень много работать?

18 мая председатель правительства Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину состав нового кабинета министров. Президент предложенные премьер-министром кандидатуры поддержал и в тот же день подписал соответствующие указы. Кому придется очень много работать?Российское правительство укомплектовано. Вакансий больше нет. Назначенные вице-премьеры и министры уже начинают обживать свои кабинеты в здании на Краснопресненской набережной. У главы правительства теперь будет десять заместителей, один из них — первый. В новом кабмине — 22 министерства, то есть на одно больше, чем раньше. Появятся сразу 14 новых людей. Впрочем, и многим из тех, кто пришел из прежнего состава, в этом поставлены совершенно новые задачи.Путин, принимая Медведева 18 мая, сразу подчеркивает, что всех кандидатов на высокие посты он знает. По некоторым они утром еще дискутировали, но вот теперь вопрос решен."Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы. Я согласен. Нужно будет оперативно решить вопросы — я вас прошу к этому тоже подключиться — по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы", — сказал глава государства Дмитрию Медведеву.Структура правительства сильно не изменилась. По мысли премьера, она доказала свою эффективность, поэтому только подправили. Вице-премьеров — стало не 9, а 10. Ввели новую должность — первый вице-премьер. И им стал Антон Силуанов. Одновременно он будет, как и раньше, министром финансов. Однозначное усиление полномочий. Это связано с масштабом задач, которые поставил президент.Промышленность и энергетику будет курировать Дмитрий Козак, один из самых опытных вице-премьеров.Строительство и развитие регионов — Виталий Мутко.Спорт и культура — теперь сферы деятельности Ольги Голодец.А весь социальный блок поручен Татьяне Голиковой. Для нее эта сфера не новая. С 2007-го по 2012 годы она работала министром здравоохранения. А все последнее время возглавляла Счетную палату. И, по ее же словам, так привыкла к коллективу, что, прощаясь, едва сдерживала слезы. Но объем работы, той, что впереди, быстро настроил на рабочий лад.Освободившийся пост главы Счетной палаты предложен Алексею Кудрину. Его кандидатуру внесла "Единая России", то есть большинство в Думе, так что шансы максимальные. Он собирается, как и всегда заявлял, выявлять резервы в работе нашей финансовой системы. И полномочий, уверен, ему хватит.Вернулся в правительство Алексей Гордеев. Как вице-премьер. Он будет курировать село. Для него там все знакомо. 10 лет он возглавлял Минсельхоз. Потом был губернатором Воронежской области, чье мясо теперь знает вся страна. Был полпредом в Центральном округе. И вот снова будет работать с аграриями.Юрий Трутнев свой пост сохранил — полномочного представителя президента в стратегически ВАЖНОМ ДАЛЬНЕ-Восточном округе. А потому в ранге вице-премьера.Новое лицо в руководстве — Максим Акимов. Зампред по транспорту. Начинал свою карьеру в Калуге. Был мэром города, потом заместителем губернатора. В области в это время появился один из крупнейших автомобиле-строительных кластеров в России. И это – показатель.Руководить аппаратом правительства поручено Константину Чуйченко, соратнику премьера Медведева, перешедшему с должности руководителя Контрольного управления президента.Кресло вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу займет Юрий Борисов. До этого — заместитель министра обороны. Кадровый офицер и доктор технических наук. Отвечал за военно-техническое обеспечение армии. В новой ипостаси на совещании в Сочи его представил лично президент.Из пяти министров, которые напрямую подчиняются Владимиру Путину, ЧЕТВЕРО сохранили свои посты. Это глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев и министр юстиции Александр Коновалов.Замена в МЧС. Вместо Владимира Пучкова начальником спасателей назначен Евгений Зиничев, генерал-лейтенант и до этого замначальника ФСБ России. Большую часть своей жизни посвятил службе в органах госбезопасности.Министерство образования в новом кабмине разделилось на два. Министерство просвещения во главе с Ольгой Васильевой. Она сосредоточится на школах и среднем специальном образовании. И второе министерство — науки и высшего образование. Его задача — развитие вузов и науки в целом. Его возглавил Михаил Котюков. Ему — 41 год. И до этого он руководил ФАНО — Федеральным Агентством научных организаций.Минкомсвязи сменило название. Теперь это Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Решать задачу всеобщей цифровизации, поставленную президентом, будет Константин Носков. Последние 6 лет он руководил аналитическим центром при правительстве. Участвовал в создании крупнейших IT-проектов, например, запускал портал "Госуслуги".Семь министров сохранили свои портфели. Это министр промышленности и торговли Денис Мантуров, энергетики Александр Новак, спорта Павел Колобков, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, экономического развития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова.Еще одного сохранившего свой пост министра — культуры — Владимира Мединского мы застали на съемочной площадке. Он приехал поговорить с актерами прямо в павильонах, где снимается большой исторический фильм "Годунов", который выйдет в эфире на телеканале "Россия 1" в новом сезоне. В роли Годунова — Сергей Безруков.Антураж для интервью — макет Кремля XVI века, где все максимально приближено к реальности и фильма, и того времени. "Главная задача, которую мы видим перед собой, — это обеспечить эффективность вложения каждого госрубля, направленного на поддержку нашей культуры. Не давать всем подряд. Мы хотим, чтобы это было эффективно", — сказал Мединский.Сразу три министра были призваны из губернаторов. Из Амурской области — Александр Козлов. Ему — 37 лет (он стал самым молодым министром в этом кабмине). По развитию Дальнего Востока. Из Ямало-Ненецкого автономного округа — Дмитрий Кобылкин. Теперь он министр природных ресурсов и экологии. И из Тюменской области — Владимир Якушев. Он возглавил Министерство строительства и ЖКХ. Это сразу несколько доказательств того, что попасть из регионов в федеральное правительство вполне реально.Во главе Минтранса теперь — Евгений Дитрих. Он был замом у прежнего руководителя Максима Соколова. Это он отвечал за автодорожную часть Крымского моста, которую сдали раньше срока. А еще Евгений Дитрих вместе с Михаилом Котюковым окончили Управленческую школу при Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Это тоже теперь кузница кадров.В Министерстве сельского хозяйства Александра Ткачева сменил Дмитрий Патрушев. Он последние 8 лет был председателем правления "Россельхозбанка".А Министерство по делам Северного Кавказа возглавил Сергей Чеботарев. Он работал в Управлении администрации президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.Все указы о назначениях глава государства подписал, не откладывая, прямо в Сочи. А одной из первых, кто узнал эту новость, стала Канцлер Германии Ангела Меркель. Она приехала в тот момент, когда Медведев выходил от Путина, и говорила — что интересно — по-русски.И сразу несколько министров уже нового правительства участвовали в переговорах. Остальные еще только готовятся к активной работе. А ее предстоит много. Новый майский указ президента, требующий прорыва во всех областях, исполнять этому правительству.