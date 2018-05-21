До наступления поры отпусков
осталось совсем немного. Мы активно и старательно готовимся к пляжному сезону,
но интуитивно понимаем, что в путешествиях риск отклониться от здоровой рутины повышается как отметка на термометре. Но как иначе? Отказаться от
характерных для каждой страны деликатесов – все равно, что лишить себя половины
впечатлений от поездки.
До наступления поры отпусков
осталось совсем немного. Мы активно и старательно готовимся к пляжному сезону,
но интуитивно понимаем, что в путешествиях риск отклониться от здоровой рутины повышается как отметка на термометре. Но как иначе? Отказаться от
характерных для каждой страны деликатесов – все равно, что лишить себя половины
впечатлений от поездки.
Но как вернуться не только
загоревшей и полной впечатлений, но и стройной? Соблазн велик, но все в наших
руках. Представляю несколько правил "отпускного меню".
В какой бы стране вы не
находились – это не повод забыть про баланс БЖУ – сложные углеводы на завтрак,
овощи и белок – на обед, белковая пища и зелень – на ужин.
Держите фокус на овощах – их на
курортах всегда в изобилии. Выбирайте свежие, приготовленные на пару или гриле.
Не пропускайте основные приемы
пищи. На жаре есть обычно не хочется, но все равно соблюдайте режим, чтобы
вечером вас не настиг волчий аппетит.
Лучшая возможность избежать
гастрономических соблазнов – заказывать самые простые с точки зрения
приготовления блюда, без соусов и большого количества ингредиентов. Рыба, мясо,
овощи – вся здоровая еда очень простая.
Ягоды и фрукты старайтесь есть в
первой половине дня – на завтрак или во время перекуса.
Сократите свою порцию до 400 граммов
за один прием пищи.
Выпивайте 1-2 стакана чистой воды
за 15 минут до приема пищи – так вы съедите гораздо меньше. И не в коем случае
не смешивайте воду с едой. Лучше всего, особенно в жару, вам поможет водородная
вода, она позволит быстрее справиться акклиматизацией и ощутимо ускоряет
метаболизм.
Алкоголь – главный враг похудения
в любой точке мира. Бокал белого сухого вина за ужином – максимум, что вы
можете себе позволить. Коктейльную карту лучше даже не открывать, количество
сахара в каждой “Пина коладе” и “Дайкири” превышает все разумные нормы.
В случае, если вы все-таки
позволили себя лишнего – просто увеличьте время пеших прогулок и заплывов на
кроткие и длинные дистанции. Чем активнее будет ваш отдых, тем лучше будет ваше
самочувствие и внешний вид по возвращении домой.
Лучший способ отвлечься от еды -
вовлечься с головой в новые активности. Посетите местные галереи и театры,
попробуйте уникальные для региона СПА-процедуры, исследуйте доступные
экстремальные виды спорта – привезите из отпуска как можно больше впечатлений.
Их можно получить не только от еды.