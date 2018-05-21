До наступления поры отпусков осталось совсем немного. Мы активно и старательно готовимся к пляжному сезону, но интуитивно понимаем, что в путешествиях риск отклониться от здоровой рутины повышается как отметка на термометре. Но как иначе? Отказаться от характерных для каждой страны деликатесов – все равно, что лишить себя половины впечатлений от поездки.

До наступления поры отпусковосталось совсем немного. Мы активно и старательно готовимся к пляжному сезону,но интуитивно понимаем, что в путешествиях риск отклониться от здоровой рутины повышается как отметка на термометре. Но как иначе? Отказаться отхарактерных для каждой страны деликатесов – все равно, что лишить себя половинывпечатлений от поездки.Но как вернуться не толькозагоревшей и полной впечатлений, но и стройной? Соблазн велик, но все в нашихруках. Представляю несколько правил "отпускного меню".В какой бы стране вы ненаходились – это не повод забыть про баланс БЖУ – сложные углеводы на завтрак,овощи и белок – на обед, белковая пища и зелень – на ужин.Держите фокус на овощах – их накурортах всегда в изобилии. Выбирайте свежие, приготовленные на пару или гриле.Не пропускайте основные приемыпищи. На жаре есть обычно не хочется, но все равно соблюдайте режим, чтобывечером вас не настиг волчий аппетит.Лучшая возможность избежатьгастрономических соблазнов – заказывать самые простые с точки зренияприготовления блюда, без соусов и большого количества ингредиентов. Рыба, мясо,овощи – вся здоровая еда очень простая.Ягоды и фрукты старайтесь есть впервой половине дня – на завтрак или во время перекуса.Сократите свою порцию до 400 граммовза один прием пищи.Выпивайте 1-2 стакана чистой водыза 15 минут до приема пищи – так вы съедите гораздо меньше. И не в коем случаене смешивайте воду с едой. Лучше всего, особенно в жару, вам поможет водороднаявода, она позволит быстрее справиться акклиматизацией и ощутимо ускоряетметаболизм.Алкоголь – главный враг похуденияв любой точке мира. Бокал белого сухого вина за ужином – максимум, что выможете себе позволить. Коктейльную карту лучше даже не открывать, количествосахара в каждой “Пина коладе” и “Дайкири” превышает все разумные нормы.В случае, если вы все-такипозволили себя лишнего – просто увеличьте время пеших прогулок и заплывов накроткие и длинные дистанции. Чем активнее будет ваш отдых, тем лучше будет вашесамочувствие и внешний вид по возвращении домой.Лучший способ отвлечься от еды -вовлечься с головой в новые активности. Посетите местные галереи и театры,попробуйте уникальные для региона СПА-процедуры, исследуйте доступныеэкстремальные виды спорта – привезите из отпуска как можно больше впечатлений.Их можно получить не только от еды.