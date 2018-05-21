Конец мая для Кристины Орбакайте – череда праздников. 25 мая ей самой исполнится 47 лет. А ее старшему сыну 21 мая Никите стукнуло 27. О традициях празднования и планах певица за кулисами юбилейного вечера поэта Михаила Гуцериева, рассказала в интервью Dni.Ru.

Конец мая для Кристины Орбакайте – череда праздников. 25 мая ей самой исполнится 47 лет. А ее старшему сыну 21 мая Никите стукнуло 27. О традициях празднования и планах певица за кулисами юбилейного вечера поэта Михаила Гуцериева, рассказала в интервью Dni.Ru."Я нелюблю повторяться в празднованиях, меняю страны, города, и даже если остаюсь в Москве, то один и тот жересторан не выбираю, – призналась Кристина.– Только на даче, на Истре,дважды как-то праздновала, и все. В прошлом году отмечала день рождения вЛос-Анджелесе, и в этом планирую уехать из Москвы".Но надолго оставить столицу не получится – в конце театрального сезона в "Современнике" состоится ввод Орбакайте в спектакль "Двое на качелях", где она заменит Чулпан Хаматову. "Там 40 страниц текста. Приходится тяжело. Но, ксчастью, у меня этой весной нет традиционного тура по стране, поэтому естьвозможность сосредоточиться и уделять роли много времени", – улыбается Кристина.На премьеру она непременно ждет свою знаменитую маму Аллу Пугачеву. Причем дело не только в родстве, а и давней дружбе Примадонны с худруком театра и режиссером спектакля с Кристиной в главной роли Галиной Волчек. Певица старается не пропускать там громких премьер. А режиссер изредка приезжает к Пугачевой в гости. Причем для детей певицы Гарри и Лизы худрук "Современника" просто "бабушка Галя". Несколько лет назад Волчек и вовсе заявила что Пугачева вполне может сыграть на сцене "Современника". "Я считаю, что она замечательная, редкая драматическая актриса.Мы с ней фантазировали, что бы это могло быть. Поскольку она человек уникальный, очень важно, что это будет. Я знаю, что многие наши артисты с удовольствием бы с ней сыграли. У кого-то она вызовет ревность, но все равно это было бы очень интересно, – говорила в интервью Галина Борисовна.Пугачева, кстати, была довольна дебютом внука Никиты на театральной сцене. Радуется за сына и Орбакайте, ведь в мюзикле "Чайка" на сцене Театра Луны Пресняков может проявить себя и как драматический актер, и как певец.Что же касается остальных детей Кристины, то они тоже блистают талантами. "Дэни не пошел в музыку, но он тоже очень увлеченныйчеловек, занимается современным искусством. А Клавочка пока маленькая, но всеравно занимается творчеством – балетом, рисованием, пением", – рассказала Кристина.Она понимает, что ее отпрыскам придется трудно – их будут постоянно критиковать, сравнивать. "Мне было тяжело, когда ко мне относились только как к дочери Пугачевой, а уже Никите вдвойне тяжелее, – вздыхает Кристина. – Всю жизнь и он, и я доказываем, что представляем что-то из себя и без громких фамилий, семейных связей. Мы работали и работаем над собой, каждый день доказывая свое право быть на сцене".Орбакайте не привыкать к постоянным нападкам со стороны журналистов и пользователей соцсетей. "Даже если я уеду вкакую-то глухую деревню, люди это по-своему истолкуют и снова меня в чем-тообвинят – в бегстве ли, в предательстве, – вздыхает Кристина. – Так что я привыкла к постоянномуобсуждению своей персоны. И знаю, что есть приятели, а есть хейтеры. Есть люди,которые критикуют профессионально, со знанием дела. А есть те, которые хотятпросто поумничать. Поэтому если мне говорят что-то по делу,то я принимаю на свой счет и сделаю по-своем, учитывая пожелания. На остальных я просто нереагирую, потому что у меня с детства выработалась защита от любого роданападок, иммунитет, эдакий панцирь вырос".