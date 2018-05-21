Rise Against, известные панк-провокаторы
возвращаются в Россию с презентацией нового альбома Wolves, а также самыми
известными гимнами.
Rise Against, известные панк-провокаторы
возвращаются в Россию с презентацией нового альбома "Wolves", а также самыми
известными гимнами.
В
течение 19 лет Rise Against остаются верны своим взглядам и несут страстным
сердцам свои остросоциальные тексты. Агрессивный и на редкость мелодичный панк,
откровенно оппозиционные песни и вечная борьба за справедливость – в этом и
заключается миссия, которую непоколебимо несет группа.
В
2017 году Rise Against выпустили восьмую пластинку "Wolves", которая получилась
мощной и яростной, в лучших традициях группы. "Я всегда буду против", – именно это слышится между строк на
протяжении всех 11 песен.
В
июне 2018 года чикагские панк-рокеры, Rise Against, вернутся в Москву и
Санкт-Петербург и исполнят свои громогласные хиты для всех тех, кто
неравнодушен к судьбе мира и настоящему панку-року.
Концерты:
12 июня – Москва – ГлавClub Green Concert
13 июня – Спб – А2.