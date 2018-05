Rise Against, известные панк-провокаторы возвращаются в Россию с презентацией нового альбома Wolves, а также самыми известными гимнами.

Rise Against, известные панк-провокаторывозвращаются в Россию с презентацией нового альбома "Wolves", а также самымиизвестными гимнами.течение 19 лет Rise Against остаются верны своим взглядам и несут страстнымсердцам свои остросоциальные тексты. Агрессивный и на редкость мелодичный панк,откровенно оппозиционные песни и вечная борьба за справедливость – в этом изаключается миссия, которую непоколебимо несет группа.2017 году Rise Against выпустили восьмую пластинку "Wolves", которая получиласьмощной и яростной, в лучших традициях группы. "Я всегда буду против", – именно это слышится между строк напротяжении всех 11 песен.июне 2018 года чикагские панк-рокеры, Rise Against, вернутся в Москву иСанкт-Петербург и исполнят свои громогласные хиты для всех тех, ктонеравнодушен к судьбе мира и настоящему панку-року.Концерты:12 июня – Москва – ГлавClub Green Concert13 июня – Спб – А2.