В Сети назвали самую привлекательную особу на свадебной церемонии Меган Маркл и принца Гарри. Ею стала родственница Дианы.

В Сети назвали самую привлекательную особу на свадебнойцеремонии Меган Маркл и принца Гарри. Ею стала родственница Дианы.Среди приглашенных были теннисистка Серена Уильямс,телеведущая Опра Уинфри, Дэвид и Виктория Бекхэмы, актер Джордж Клуни с женой,певец Элтон Джон и другие звезды. Знаменитости облачились в роскошные наряды отименитых дизайнеров.Двоюродная сестра принца Гарри 27-летняя Китти Спенсерпоявилась среди гостей в очень красивом платье зеленого цвета от Dolce &Gabbana с цветочным принтом на подоле. К наряду она подобрала замысловатуюшляпку с перьями и вуалью, а также оранжевые бархатные лодочки на высоком каблукеи клатч сходного с ними цвета.Шею блондинки украшало сдержанное бриллиантовое колье, а вушах переливались серьги-гвоздики. Девушка была невероятно хороша и выделяласьв пестрой толпе гостей, пользователи Сети тут же нарекли ее самойпривлекательной дамой на королевской свадьбе после, конечно же, невесты МеганМаркл. Она обошла даже младшую сестру Кейт Миддлтон Пиппу.Отметим, что сразу после бракосочетания Гарри и Меган насайте королевской семьи была опубликована биография новоиспеченной герцогиниСассекской. Интернет-пользователи заметили, что жизнеописание Маркл было сильноизменено.В нем не было информации о том, что Меган уже была замужем, чтоона старше Гарри на три года, также авторы биографии забыли упомянуть о кинокарьереМаркл и скандале вокруг ее сомнительных фото из соцсетей. Однако рассказывается отом, что она с малых лет занималась благотворительностью, работая на кухне встоловой для неимущих.Напомним, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Марклсостоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга.Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Послецеремонии молодожены на карете отправились приветствовать жителей Виндзора.