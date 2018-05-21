Идёт на новый мировой рекорд. Российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин решил улучшить собственный результат на маршруте по городам Золотого кольца России. В прошлом году Дмитрий пробежал 777 километров, в этот раз его ждёт дистанция в 900. На днях он забежал и в наш город, а сегодня добрался до Москвы. Позади 8 дней пути и более 500 километров. Что вдохновляет ультрамарафонца, расскажет Маргарита Махрова.

Идёт на новый мировой рекорд. Российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин решил улучшить собственный результат на маршруте по городам Золотого кольца России. В прошлом году Дмитрий пробежал 777 километров, в этот раз его ждёт дистанция в 900. На днях он забежал и в наш город, а сегодня добрался до Москвы. Позади 8 дней пути и более 500 километров. Что вдохновляет ультрамарафонца, расскажет Маргарита Махрова.Дистанция в 900 километров и почти 2 недели пешком по маршруту "Золотого кольца России". Путь к новому мировому рекорду знаменитый путешественник из Москвы Дмитрий Ерохин проложил и через наш город. 14 мая ультрамарафонец стартовал в Ярославле и теперь движется по маршруту, совмещая бег и ходьбу.Дмитрий Ерохин, ультрамарафонец: "Между городами я бегу, в горки иду, на шаг перехожу, я взял с собой треккиноговые палки, могу нордической ходьбой часть пройти, в городе, как правило, на шаг перехожу, потому что бордюры, светофоры, много людей, чтобы не травмироваться".За плечами Дмитрия десятки марафонских и ультрамарафонских дистанций по всему миру. В ноябре прошлого года он установил мировой рекорд. Несмотря на снег, холод и слякоть, за 11 дней преодолел 777 километров, пробежав 9 городов "Золотого кольца России". Всё это в честь полувекового юбилея знаменитого маршрута. Дмитрий рассказывает, что в этом году решил улучшить собственный результат и сравнить, осенние впечатления с весенними. Рюкзак с минимальным количеством одежды, бутылка воды, телефон - практически всё, что Дмитрий взял с собой в дорогу. Все передвижения путешественника отмечаются в специальном "трекере". С его помощью в Интернете за ультрамарафонцем наблюдает более ста тысяч человек по всему миру и отмечаются этапы рекорда. Движется Дмитрий один по навигатору, про городские достопримечательности узнаёт из приложений в телефоне.-Тут же про них читаю, могу остановиться, сфотографироваться, сразу делюсь с друзьями в социальных сетях, то есть, я не просто как спортсмен бегу, но я больше даже путешественник.-Что узнали?-Ну, вот, например, памятник Михаилу Фрунзе, разные интересности.В феврале 2018 года в список городов "Золотого кольца России" добавился и древний Углич, благодаря этому увеличился маршрут Дмитрия. Именно Углич больше всего и привлекает путешественника.Дмитрий Ерохин, ультрамарафонец: "Если во Владимир я приезжал на соревнования по ориентированию, на беговые, проезжал этот город и другие города, всё равно как-то был, то Углич я совсем не видел, вот интересно, какой он".Из Владимира ультрамарафонец отправился в Москву. Там на нулевом километре он развернётся и двинется на Сергиев Посад, Ростов, Углич. Финишировать путешественник планирует 27 мая в Ярославле, откуда стартовал.