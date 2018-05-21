Под мостовой в центре Москвы в воскресенье вечером произошел хлопок болотного газа. Пострадавших нет, поврежден тротуар.

Под мостовой в центре Москвы в воскресенье вечером произошел хлопок болотного газа. Пострадавших нет, поврежден тротуар.Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, у дома 13/14 по 1-му Колобовскому переулку под тротуаром произошел, по предварительным данным, хлопок болотного газа. Поврежден тротуар на площади примерно 1 квадратный метр. На месте работают специалисты "Мосгаза" и коммунальных служб.