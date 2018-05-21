Злоумышленник стал помогать супругам пенсионного возраста собирать выпавшие в банке денежные средства. Дома потерпевший обнаружил, что в пакете вместо денег билеты «банка приколов»...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали 35-летнего приезжего, подозреваемого в совершении кражи.В ОМВД России по району Нагатино-Садовники поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, 84-летнего пенсионера, он вместе с супругой возвращался из банка домой. В подъезд дома, расположенного на Варшавском шоссе, вместе с ними зашли неизвестные мужчина и женщина. Один из злоумышленников толкнул пенсионера и тот уронил пакет, в котором находились снятые в банке денежные средства, которые выпали на пол. Злоумышленник стал помогать пенсионерам собрать деньги. После того, как все было собрано и отдано супругам, подозреваемые скрылись. Дома потерпевший обнаружил, что вместо денежных средств в пакете находятся так называемые билеты «банка приколов». Ущерб составил 86 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Нагатино-Садовники подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22