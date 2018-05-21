Киев обратился в
международный трибунал из-за якобы незаконного строительства Крымского моста.
Об этом сообщила представитель президента Украины Петр Порошенко в Верховной
раде Ирина Луценко.
Киев обратился в
международный трибунал из-за якобы "незаконного" строительства Крымского моста.
Об этом сообщила представитель президента Украины Петр Порошенко в Верховной
раде Ирина Луценко.
Она рассказала,
что ходатайство в международный трибунал подано по поручению главы государства
"в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву". Кроме того, Луценко упомянула,
что возведение моста через Керченский пролив осудили на Западе (США,
Великобритания, Канада), а также такие организации как Евросоюз и НАТО.
Представитель
Порошенко выразила надежду, что до конца 2018 года будет начато рассмотрение
ходатайства Украины, а в 2019 году будет "результат рассмотрения", передает УНИАН.
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