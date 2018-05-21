Киев обратился в международный трибунал из-за якобы незаконного строительства Крымского моста. Об этом сообщила представитель президента Украины Петр Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.

Киев обратился вмеждународный трибунал из-за якобы "незаконного" строительства Крымского моста.Об этом сообщила представитель президента Украины Петр Порошенко в Верховнойраде Ирина Луценко.Она рассказала,что ходатайство в международный трибунал подано по поручению главы государства"в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву". Кроме того, Луценко упомянула,что возведение моста через Керченский пролив осудили на Западе (США,Великобритания, Канада), а также такие организации как Евросоюз и НАТО.ПредставительПорошенко выразила надежду, что до конца 2018 года будет начато рассмотрениеходатайства Украины, а в 2019 году будет "результат рассмотрения", передает УНИАН.Материал дополняется