В театре глобальные перемены. Ведь новая метла, как известно, по новому метет.

В театре глобальные перемены. Ведь новая метла, как известно, по новому метет.Когда кандидатура Сергея Женовача только замаячила на горизонте, в Художественном театре случилось волнение. Многие сравнивали его с тем,что происходило при расколе МХАТа в 1987-м или при отделении от театра на Таганке "Содружества" в 1993-м. В обоих случаях часть коллектива была недовольна художественным руководством, поэтому и предпочла уйти.Gосле назначения на пост худрука Сергея Женовача все ждали каких-то революционных заявлений, программных обещаний. Но на первом сборе труппы он всего лишь заявил: "Я буду развивать театр эволюционным путем. До нового сезона ничего менять не собираюсь ни в репертуаре, ни в коллективе, а дальше посмотрим. Скоро истекают годичные контракты с некоторыми артистами, но говорить об их продлении я пока не могу".Но несмотря на то, что Женовач имеет репутацию неконфликтного человека, труппу "по собственному желанию" уже покинула Ольга Хенкина, серый кардинал театра и бывшая правая рука Олега Табакова. Серьезная угроза увольнения , как выяснил нависла и над многими суперзвездами – Константином Хабенским, Михаило Пореченковым, Анатолией Белым. Кроме того, из МХТ вскоре могут попросить и 26-летнего актера и режиссера Александра Молочникова, фаворита Хенкиной и, по слухам, ее любовника.Женовач объяснил, что не обирается церемониться даже со штатными звездами труппы, ежели те во главу угла продолжат ставить съемки в кино. В итоге к началу нового сезона в сентябре численность труппы сократиться чуть ли не на треть. Из 120 артистов останется не больше 75 – 80.А вот вдове Олега Табакова Марине Зудиной увольнение не грозит – она давно предусмотрительно вошла в труппу "Табакерки", а на главной сцене страны играла всего лишь как приглашенная звезда.