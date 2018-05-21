Скандал вокруг дела Скрипаля, который долгое время набирал обороты, очень быстро сошел на нет. Эксперты считают, что Британия использовала свадьбу принца Гарри для того, чтобы выписать экс-шпиона из больницы без лишнего шума и скрыть от глаз общественности.

Скандал вокруг дела Скрипаля, который долгое время набирал обороты, очень быстро сошел на нет. Эксперты считают, что Британия использоваласвадьбу принца Гарридля того, чтобы "выписать" экс-шпиона из больницы без лишнего шума и скрыть от глаз общественности.После выписки Сергея Скрипаля из больницы бывший разведчик, по логике, должен был выступить с дочерью Юлией перед публикой хотя бы со словами благодарности. Однако чудом выживший перебежчик предпочел залечь на дно, когда весь мир отвлекся на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл."Большой и серьезной операции понадобились большие пути обхода", – считают специалиcты. "Свадьба века" – тот cлучай, когда политическим склокам попросту не находится места. Идеальный вариант, чтобы сбавить накал страстей вокруг дела Скрипаля и не довести расследование до конца, ведь результаты "могут быть неудобны всем".Любопытно, что принц Гарри и Меган Маркл не пригласили на свадьбу ни Терезу Мэй, ни Бориса Джонсона, ни Дональда Трампа. Вероятно, они считают, что политики сводят мир с ума, а пара хотела бы жить в обществе нормальных людей, передает телеканал НТВ.Ранее стало известно, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы. При этом британские власти не разрешают перебежчику видеться с российскими представителями.Напомним, бывшего шпиона и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон набросился на Москву с обвинениями, не приводя никаких доказательств.