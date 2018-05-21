Скандал вокруг дела Скрипаля, который долгое время набирал обороты, очень быстро сошел на нет. Эксперты считают, что Британия использовала
свадьбу принца Гарри
для того, чтобы выписать экс-шпиона из больницы без лишнего шума и скрыть от глаз общественности.
Скандал вокруг дела Скрипаля, который долгое время набирал обороты, очень быстро сошел на нет. Эксперты считают, что Британия использовала
свадьбу принца Гарри
для того, чтобы "выписать" экс-шпиона из больницы без лишнего шума и скрыть от глаз общественности.
После выписки Сергея Скрипаля из больницы бывший разведчик, по логике, должен был выступить с дочерью Юлией перед публикой хотя бы со словами благодарности. Однако чудом выживший перебежчик предпочел залечь на дно, когда весь мир отвлекся на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл.
"Большой и серьезной операции понадобились большие пути обхода", – считают специалиcты. "Свадьба века" – тот cлучай, когда политическим склокам попросту не находится места. Идеальный вариант, чтобы сбавить накал страстей вокруг дела Скрипаля и не довести расследование до конца, ведь результаты "могут быть неудобны всем".
Любопытно, что принц Гарри и Меган Маркл не пригласили на свадьбу ни Терезу Мэй, ни Бориса Джонсона, ни Дональда Трампа. Вероятно, они считают, что политики сводят мир с ума, а пара хотела бы жить в обществе нормальных людей, передает телеканал НТВ.
Ранее стало известно, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы. При этом британские власти не разрешают перебежчику видеться с российскими представителями.
Напомним, бывшего шпиона и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон набросился на Москву с обвинениями, не приводя никаких доказательств.