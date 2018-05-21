Поездка на автобусе обойдется в 22 рубля, троллейбусе – 21 рубль, а в маршрутках 5 и 5А – 20 рублей.

С сегодняшнего дня в городе Владимир выросла стоимость билета в общественном транспорте. Цена поднялась на 2 рубля. Поездка на автобусе обойдется в 22 рубля, троллейбусе – 21 рубль, а в маршрутках 5 и 5А – 20 рублей. Кроме того, с 1 июня на 100 рублей повышается и цена единого проездного билета. В него входит проезд на троллейбусах и автобусах компаний «Владимирпассажиртранс», «АДМ» и «Виктория». Проездной будет стоить 1400 рублей. Таким образом, стоимость одного билета на автобус вырастет на 10%, а единого проездного на 7,7%.