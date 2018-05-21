Актер Юрий Стоянов дал откровенное интервью Борису Корчевникову.
В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 артист вспомнил о
покойном друге – актере Илье Олейникове.
Актер Юрий Стоянов дал откровенное интервью Борису Корчевникову.
В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артист вспомнил о
покойном друге – актере Илье Олейникове.
В ходе беседы Стоянов рассказал о знакомстве с Олейниковым. Юрий
отметил, что дважды знакомился с Ильей. В первый раз на концерте в Доме
журналистов, где они перекинулись всего парой фраз, а второй раз на съемках
фильма "Анекдоты". Работа в этой картине стала началом многолетней дружбы.
"Иногда людей сближает, что они любят что-то вместе, а
иногда, что они ненавидят одно и то же. Мы ненавидели все в этой картине:
сценарий, своих персонажей, режиссера – замечательного Витю Титова, партнеров,
потому что у Илюши не было почти слов, а у меня было только одно слово", – с улыбкой
рассказал Стоянов.
Артист поведал, что о болезни Илья узнал случайно. Олейникову
стало плохо на съемках юмористической программы "Городок". "В кадре. Он играет
любовника, прячется в шкафу. Я вбегаю. Он должен очень громко крикнуть мне из
шкафа. Я говорю: "Ильюш, я не слышу ничего, ты можешь вообще громко крикнуть?".
И голос начинал тухнуть, гаснуть", – вспоминает Стоянов. "Когда сделали
томографию стало понятно, что эта опухоль пережимает нерв, который связан со
связками… Потом его начали лечить, неоперабельно лечить", – продолжил актер.
Юрий отметил, что тогда был абсолютно убежден, что его друг
поправится. Однако сам Олейников тяжело воспринял новость о страшном недуге, и хотя он очень плохо переносил лечение, не пропустил ни одного съемочного дня.
"Его не оперировали, его лечили химеотерапией и лучевой
терапией… Эти процедуры вызывали чудовищные многочасовые мучительные приступы
икоты… Все время у него кружилась голова, его тошнило. Но ни один человек, до
последней серии программы "Городок", никогда этого не заметит. Он не сорвал ни
одного съемочного дня", – рассказал о страданиях друга Стоянов.
К сожалению, болезнь не отступила. В конце октября 2012 года
актер был госпитализирован со съемочной площадки в клиническую больницу. "Я
улетел в Одессу. У меня был концерт, творческий вечер. Я улетел, потому что он
мне сказал: "Лети!". В шесть утра получил телеграмму: "Папа умер", – написал мне
Денис (Денис Клявер – сын Ильи Олейникова. – Прим. ред.).
"Когда хоронили Лешу, когда его везли по Московскому
проспекту, мы не договаривались ни с каким ГАИ, письма не писали. Я был
потрясен – пустой Московский проспект. Сами ГАИшники договорились и освободили.
Проехала процессия просто артиста. Они все стояли и отдавали честь", – со
слезами на глазах вспомнил Юрий Стоянов.