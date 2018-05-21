Актер Юрий Стоянов дал откровенное интервью Борису Корчевникову. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 артист вспомнил о покойном друге – актере Илье Олейникове.

Актер Юрий Стоянов дал откровенное интервью Борису Корчевникову.В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артист вспомнил опокойном друге – актере Илье Олейникове.В ходе беседы Стоянов рассказал о знакомстве с Олейниковым. Юрийотметил, что дважды знакомился с Ильей. В первый раз на концерте в Домежурналистов, где они перекинулись всего парой фраз, а второй раз на съемкахфильма "Анекдоты". Работа в этой картине стала началом многолетней дружбы."Иногда людей сближает, что они любят что-то вместе, аиногда, что они ненавидят одно и то же. Мы ненавидели все в этой картине:сценарий, своих персонажей, режиссера – замечательного Витю Титова, партнеров,потому что у Илюши не было почти слов, а у меня было только одно слово", – с улыбкойрассказал Стоянов.Артист поведал, что о болезни Илья узнал случайно. Олейниковустало плохо на съемках юмористической программы "Городок". "В кадре. Он играетлюбовника, прячется в шкафу. Я вбегаю. Он должен очень громко крикнуть мне изшкафа. Я говорю: "Ильюш, я не слышу ничего, ты можешь вообще громко крикнуть?".И голос начинал тухнуть, гаснуть", – вспоминает Стоянов. "Когда сделалитомографию стало понятно, что эта опухоль пережимает нерв, который связан сосвязками… Потом его начали лечить, неоперабельно лечить", – продолжил актер.Юрий отметил, что тогда был абсолютно убежден, что его другпоправится. Однако сам Олейников тяжело воспринял новость о страшном недуге, и хотя он очень плохо переносил лечение, не пропустил ни одного съемочного дня."Его не оперировали, его лечили химеотерапией и лучевойтерапией… Эти процедуры вызывали чудовищные многочасовые мучительные приступыикоты… Все время у него кружилась голова, его тошнило. Но ни один человек, допоследней серии программы "Городок", никогда этого не заметит. Он не сорвал ниодного съемочного дня", – рассказал о страданиях друга Стоянов.К сожалению, болезнь не отступила. В конце октября 2012 годаактер был госпитализирован со съемочной площадки в клиническую больницу. "Яулетел в Одессу. У меня был концерт, творческий вечер. Я улетел, потому что онмне сказал: "Лети!". В шесть утра получил телеграмму: "Папа умер", – написал мнеДенис (Денис Клявер – сын Ильи Олейникова. – Прим. ред.)."Когда хоронили Лешу, когда его везли по Московскомупроспекту, мы не договаривались ни с каким ГАИ, письма не писали. Я былпотрясен – пустой Московский проспект. Сами ГАИшники договорились и освободили.Проехала процессия просто артиста. Они все стояли и отдавали честь", – сослезами на глазах вспомнил Юрий Стоянов.