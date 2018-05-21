Недавно открытый Крымский мост по-прежнему не дает покоя Украине и ее западным кураторам. То националисты в Незалежной грозятся устроить на нем диверсию, то в американской прессе на полном серьезе призывают Киев начать ракетную атаку на объект. Так что агрессивных действий со стороны наших партнеров исключать нельзя. Как и чем Россия будет защищать мост в случае необходимости?

Недавно открытый Крымский мост по-прежнему не дает покояУкраине и ее западным кураторам. То националисты в Незалежной грозятся устроитьна нем диверсию, то в американской прессе на полном серьезе призывают Киевначать ракетную атаку на объект. Так что агрессивных действий со стороны наших"партнеров" исключать нельзя. Как и чем Россия будет защищать мост вслучае необходимости?"Крымский мост – это вопиющее оскорбление сути Украиныкак государства", – заявил вскоре после его открытия журналиствлиятельного американского издания The Washington Examiner Том Роган. Колумнистбез тени смущения призвал бьющийся в истерике Киев решить проблему радикально -просто уничтожить путепровод.Окончание строительства, заявлял автор, позволит Москве"завладеть территорией Украины физически и психологически". Чтоконкретно имел в виду Роган он объяснить не потрудился, зато тут же выдал свойрецепт спасения Незалежной от "российских оккупантов". Киев, заявилжурналист, должен нанести воздушные удары по Крымскому мосту. Ну или сделатьтак, чтобы Москва не имела возможности его использовать.Далее последовали конкретные рекомендации от "гениявоенной стратегии и тактики". Американец предложил своим украинскимдрузьям нанести удар по определенной точке на путепроводе, что позволит снизитьколичество жертв, но при этом вывести его из эксплуатации. В Киеве, кстатиговоря, идею поприветствовали. Что, впрочем, вполне объяснимо: адекватность -явно не конек нынешней украинской власти.Позже Роган написал в Сети, что "замечательнопоговорил" с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Журналист заявил, чтотот пообещал ему поддержку Киева. Вряд ли другие представители современнойполитической элиты Незалежной как-то иначе отнеслись к призывам американца. Этокасается и президента Украины Петра Порошенко, который, как известно, готовдружить хоть с чертом лысым, главное – против России.Своих сорвиголов, предлагающих радикальные решения, вНезалежной, преисполненной милитаристского угара вперемешку с лютой ненавистьюк России, вполне хватает. Так, еще до открытия моста о возможности атаки нанего говорил бывший заместитель начальника Генштаба страны Игорь Романенко. Онотметил, что путепровод уязвим для авиации, ракет морского и наземногобазирования. Неизвестно, вдохновлялся ли Роган спичем господина Романенко, номыслят оба в одинаковом направлении. Есть мнение, что у гениев мысли сходятся.У дураков, говорят, тоже.Впрочем, даже если Киев и решится атаковать Крымский мост,то вряд ли он использует для этих целей собственные вооруженные силы. Зачем,если в достаточном количестве есть пушечное мясо из всевозможныхнационалистических организаций? За время Незалежности мозги им промыли какследует, воспитали какую-то звериную ненависть и злобу к России. Многие из нихсейчас воюют в Донбассе, не моргнув глазом убивают мирных граждан и утюжатжилые районы из артиллерии. Получат приказ атаковать мост – пойдут исполнять.Возможно, даже с улыбкой на лице. Против "российской агрессии" же, занезалежность, "ридну неньку", против "оккупации" и такдалее.О возможности диверсий украинские националисты говорили неоднократно.Одним из последних на этом поприще отметился глава радикалов из"Добровольческого движения ОУН (запрещенная в России экстремистскаяорганизация. – Прим.Ред.)" Николай Коханивский. Тот грозился устроитьпровокацию в день открытия моста. К счастью, обошлось. Или националист такойхрабрый лишь на словах, или наши спецслужбы сработали хорошо. Во всяком случае,президент России Владимир Путин прибыл 15 мая на объект, пообщался состроителями, сказал "Поехали!" и сел в оранжевый КамАЗ. Мост открыт.А на Украине еще несколько дней многочисленные потоки желчи от журналистов,политиков, да и, чего греха таить, от самих украинцев.Какие бы громкие заявления не звучали из-за океана или спротивоположной стороны от Перекопа, на Крымский мост, кажется, и правда"мышь не проскочит". По словам главы Федеральной службы безопасности(ФСБ) Александра Бортникова, обстановка в районе объекта находится под полнымконтролем силовиков. А раз так, то военные, спецслужбы и правоохранительныеорганы готовы пресечь любые возможные диверсии. А чем будут пресекать?Вариантов здесь великое множество и на самые разные случаи.Система обороны Крымского моста имеет несколькосоставляющих: воздушное-космическое, сухопутное, морское и подводное. Скосмических высот за районом Керченского пролива пристально наблюдает спутник"Космос-К". В небе над полуостровом несут дежурство авиационныегруппы Черноморского флота и Южного военного округа.На суше мост по обеим сторонам охраняют части Южноговоенного округа. Помимо прочего, на дежурстве стоит зенитно-ракетная системаС-400 "Триумф", предназначенная для уничтожения ракет противника изащиты важнейших объектов инфраструктуры. Можно быть уверенным, что комплекс непропустит ни баллистические, ни крылатые ракеты. Защиту от ударов с воздухаобеспечивает мосту и ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Онпредназначен для обороны объектов военного и промышленного назначения отсамолетов и вертолетов, а также высокоточных крылатых ракет. В случае, еслиКиев или стоящие за ним силы решат провести атаку на мост с моря, то ихвстретит береговой ракетный комплекс бастион. Его задача – уничтожениенадводных кораблей и даже авианосных групп.Пушки и ракеты – это, конечно, хорошо, но не менее важенпостоянный мониторинг и всесторонний контроль за ситуаций. Как говорится,предупрежден, значит вооружен. Для этих целей действуют загоризонтнаярадиолокационная станция "Подсолнух", а также система предупрежденияо ракетном нападении "Воронеж".На море Крымский мост готовы защитить корабли Черноморскогофлота. Для отражения диверсий очень удобны малые ракетные корабли типа"Штиль". Кроме того, в Керчи создается специальная морская бригадаРосгвардии. На ее вооружении будет противодиверсионный катер типа"Грачонок".Есть чем ответить вероятному противнику и под водой. Системаконтроля акватории "Плавник" вычисляет приближающийся объект и за 300метров включает систему оповещения – это предупреждение, что необходимопокинуть запретную зону. В случае, если диверсант приближается и достигаетрасстояния 100 метров от моста, комплекс включает настолько мощный звуковойсигнал, что тот не выдерживает и уплывает обратно.Таким образом, Крымский мост в настоящий момент являетсяпрекрасно защищенным объектом как с воздуха, так и с суши и моря. Возможно, чтона Украине или на Западе найдутся те, кто захочет попробовать нашу оборону назуб. Вот только последствия столь опрометчивого шага для нападающих будут самыенегативные.Напомним, историческое открытие Крымского моста состоялосьво вторник, 15 мая. Первым по новому путепроводу проехал президент РоссииВладимир Путин. Глава государства также пообщался со строителями и всеми, ктоучаствовал в реализации проекта.Пассажирское движение по мосту было запущено 16 мая. Толькоза час им воспользовались около тысячи человек, которые двигались в обоихнаправлениях. Мост стал самым протяженным в нашей стране – его длина составляетоколо 19 километров.