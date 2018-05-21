Испанский теннисист Рафаэль Надаль оказался сильнее всех на турнире категории Мастерс 1000 в Риме. В финальном поединке он переиграл Александра Зверева, представляющего Германию, в трех сетах. Итоговый счет - 6:1, 1:6, 6:3 в пользу испанца.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оказался сильнее всех на турнире категории "Мастерс 1000" в Риме. В финальном поединке он переиграл Александра Зверева, представляющего Германию, в трех сетах. Итоговый счет — 6:1, 1:6, 6:3 в пользу испанца.Соперники провели на корте 2 часа 6 минут. Надаль завоевал 78-й титул в карьере, а в нынешнем сезоне он добился уже третьей подобной победы.