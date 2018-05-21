Поклонница знаменитого певца Муслима Магомаева Елена Каткова уверена, что много лет назад родила от него сына. Женщина пришла на передачу Пусть говорят Первого канала, чтобы рассказать о романе с известным исполнителем.

Поклонница знаменитого певцаМуслима Магомаева Елена Катковауверена, что много лет назад родила от него сына. Женщина пришла на передачу "Пустьговорят" Первого канала, чтобы рассказать о романе с известным исполнителем.Елена, которая много лет назад была личным фотографомМагомаева, поведала, что интимная близость с Муслимом Магометовичем была всеголишь раз в его доме в Баку. В тот момент исполнитель был очень подавленболезнью супруги."Когда Тамаре делали операцию, это надо было видеть МуслимаМагомаева… он не знал, а вдруг что случиться. И этот момент нас сблизил. Он былочень подавлен. Я почувствовала, что надо остаться. Там, на балконе в Баку онподнял тост и сказал: "Я хочу выпить за Лену, которая в самый трудный моментмоей жизни оказывается рядом". Я горда этим, что в трудный момент я продлевалаему жизнь… У него мысли о смерти были с 46-го года", – вспомнила женщина.Елена уверила присутствующих, что Магомаев хотел этогоребенка и даже гулял с ним. Более того супруга Муслима Магомаева ТамараСинявская часто составляла им компанию.На съемочной площадке появился Андрей Катков. Юношапризнался, что до 18 лет считал своим отцомВладимира Каткова. Однако со временем его окружение начало замечать его сходствосо знаменитым артистом.Разумеется, гости студии скептически отнеслись к заявлениюсемейства Катковых. Они не увидели во внешности юноши черт, которые хотя быотдаленно напоминали знаменитого исполнителя.Пришло время огласить результаты ДНК-экспертизы. Втестировании участвовали трое: Андрей Катков, брат Муслима Магометовича Юрий Магомаеви его сын. "С вероятностью 88% Андрей не родственник Юрия Леонтьевича", -заявила специалист ДНК-центра Снежана Королева.После эксперт добавила, что требуется еще одноисследование, так как Юрий Леонтьевич иМуслим Магомедович единоутробные братья. Необходимо привлечение других родственниковдля получения точного результата, сообщает .