Скандал вокруг очередной находки пиарщиков Билайна разгорелся в соцсетях. Компанию обвинили в использовании нацистских лозунгов.

Скандал вокруг очередной "находки" пиарщиков "Билайна" разгорелся в соцсетях. Компанию обвинили в использовании нацистских лозунгов.Сотрудникам пиар-службы оператора связи советуют изучать историю – или хотя бы почаще пользоваться поиском в интернете. Слоган "Каждому свое", который компания использовала в своем последнем "креативе", у многих вызывает только негативнеые ассоциации."...расскажите начальникам, с каким лагерем смерти он связан и посоветуйте подумать над творческим развитием: не занят слоган "Работа делает свободным", – советуют пиарщикам пользователи.Лозунг "Каждому – свое" (Jedem das Seine) во многих странах – в том числе в самой Германии и в оккупированных ею во время Второй мировой войны государствах -имеет устойчивую ассоциацию с Третьим рейхом. Он был размещен над аркой ворот концлагеря Бухенвальд.Слоган "Труд освобождает" (Arbeit macht frei) встречал военнопленных и захваченных немцами на оккупированных территориях у ворот лагерей Освенцим и Заксенхаузен."Впервые пожалел, что у меня не Билайн. Не могу объявить бойкот. Надеюсь, за меня это сделают другие", – заключает автор поста в Facebook.Комментаторы напомнили возмущенному блогеру, что рекламная кампания началась не вчера. Похожий по содержанию ролик уже довольно давно крутят по многим телеканалам.Напомним, что "Билайн" в этом деле – вовсе не первопроходцы. В 1998 году в Германии компания Nokia использовала фразу в своей рекламной кампании. Это вызвало возмущение общественности. Не обошли вниманием фразу и авторырекламной акции McDonalds для оформления меню пунктов быстрого питания в Тюрингии.А в январе 2009 года совместная рекламная кампания производителя кофе Tchibo и заправочных станций Esso под слоганом "Каждому свое" была запрещена в Германии как использующая нацистскую символику. Фраза расценивается как призыв к массовым убийствам.