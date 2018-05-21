Россиянина с расстегнутой ширинкой отсадили от возмущенной пассажирки рейса в Дели. Женщина пожаловалась, что сосед мастурбировал во время полета.

Россиянина с расстегнутой ширинкой отсадили от возмущенной пассажирки рейса в Дели. Женщина пожаловалась, что сосед мастурбировал во время полета.Правоохранительные органы столицы Индии задержали пассажира, прибывшего в международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели из Стамбула. Россиянину индийского происхождения грозит штраф за неподобающее поведение.Скандал разразился во время полета. Экипажу пожаловалась соседка несдержанного пассажира. Она заявила, что сосед расстегнул ширинку штанов и стал самоудовлетворяться. Для начала мужчину от дамы просто отсадили.Однако по прилете в Дели пассажира сдали на руки стражам порядка. Ему грозят серьезные неприятности, пишет Life.ru.Ранее Dni.Ru сообщали о похожем инциденте в московском аэропорту Домодедово. В тот раз любителем публичного онанизма оказался 48-летний житель Украины.Мужчина планировал вылететь из Домодедово в Красноярск, однако перед путешествием решил поразвлечься.Стоя у лифта на втором этаже воздушной гавани, украинец начал мастурбировать на глазах у изумленных пассажиров. Прибывшая на место инцидента полиция задержала хулигана.