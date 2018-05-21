УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Дмитриева Максима Александровича, 11.03.1988 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Дмитриева Максима Александровича, 11.03.1988 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 09.12.2011 года.Приметы: на вид 30 лет, рост 175, нормального телосложения, волосы темно-русые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или«102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93