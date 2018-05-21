УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Ивченко Анатолия Анатольевича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Ивченко Анатолия Анатольевича, 29.03.1970 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого не известно с января 2017 года.Приметы: на вид 50 лет, рост 175-180 см, средней полноты, тип лица европейский, волосы темно русые вьющиеся.Особые приметы: шрам длинною 13-14 см на правой щеке.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79