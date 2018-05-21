ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Розова Сергея Валерьевича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Розова Сергея Валерьевича, 13.06.1959 года рождения, жителя Московской области,местонахождение которого неизвестно с 01.12.2003 года.Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 178 см., плотного телосложения, славянской внешности, волосы темно-русые средней длины, глаза карие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29