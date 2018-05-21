Футбол уверенно возглавляет мировой список самых популярных видов спорта. В него играют и зарабатывают миллионы, или же просто гоняют мяч с друзьями во дворе.

Футбол уверенно возглавляет мировой список самых популярныхвидов спорта. В него играют и зарабатывают миллионы, или же просто гоняют мяч сдрузьями во дворе.Вне зависимости от возраста и уровня профессионализма, никтоиз любителей этого вида спорта не застрахован от травм. О том, какие травмыполучают профессионалы и просто любители футбола, Dni.Ru рассказал травматолог-ортопед, доктор по суставам, кандидатмедицинских наук Юрий Глазков.Травмы наносят огромные убытки профессиональным клубам.Финансовые потери оборачиваются несколькими миллионами, и речь – не о рублях.Исследованиям футбольного травматизма уделяется большое внимание. Установлено,что чаще всего травмы получают футболисты в 17–19 лет: в этом возрасте суставыеще довольно слабые, а связочный аппарат пока окончательно не сформирован.Кроме того, старшие футболисты более опытны и осторожны – они знают, какизбежать повреждений.Конечно, чаще всего у футболистовтравмируются ноги. Вот данные в процентах:коленный сустав – 20% от всех травм;голеностопный сустав – 17%;тазобедренный – 14%;пах – 13%;голень – 12%;стопа – 12%.Из остальных статистически значимых частей тела стоитотметить спину – ее повреждения занимают 5% в структуре футбольнойтравматизации. На все остальные травмы приходится лишь 7% случаев.В футболе есть несколько основных механизмов получениятравм. Их частота отличается в зависимости от амплуа (позиции) футболиста наполе. На первом месте по частоте – контактные травмы. В общей структуретравматизма они составляют в среднем 38%. У вратарей и защитников их частотавыше – 50% и 42% соответственно. Форварды и полузащитники обычно травмируются,когда бегут, падают или бьют по мячу. Также причиной травмы может послужить резкая остановка с поворотом и приземление на выпрямленную ногу. Эти технические элементы ведут ктравматизации крестообразных связок коленного сустава. Такая травма – одна изсамых частых у футболистов.Распространенные виды травмЧастота разных травм отличается в зависимости от того, какойэлемент исполнял футболист в момент их получения. Например:При ударе по мячу самая частая травма – эторастяжение мышц голени, которое составляет вобщей структуре данного рода повреждений 86%.При ускорении чаще всеготравмируется задняя поверхность бедра, а также икроножная мышца (91% травм).Большинство травм голеностопа (70%) обусловлены чрезмерным ирезким вращением стопы наружу.При приземлении или резкой остановке чаще всего происходит разрывпередней крестообразной связки.Повреждения рук обычно обусловлены падениемс высоты (72%), реже – при контакте с игроком соперника.Как отмечалось выше, наиболее часто у футболистовповреждаются колени – около 20% от всех травм. В структуре повреждения этогосустава первое место занимает разрыв передней крестообразной связки – 47%. Навтором месте – повреждение медиальной коллатеральной связки (28%). Большинствоэтих травм – контактные. Остальные травмы коленей – это повреждения менисков:они в основном страдают, когда футболист бьет по мячу.Как избежать травмИсследования показывают, что из 100 травм футболистов 42возникают из-за наличия предрасполагающих факторов, в 17 случаях виноватанеправильная экипировка, и еще в 24 эпизодах повреждений – игровая поверхность.Для профилактики повреждений нужно впервую очередь:устранить предрасполагающие факторы;носить правильную обувь – спортивную, с шипованной подошвой;использовать щитки;не играть в футбол на скользкой или твердойповерхности.К числу основных предрасполагающих факторов также относятсяпропуск тренировок, отсутствие разминки, имеющиеся заболевания суставов,неполная реабилитация после недавно перенесенных травм. Многие из этих факторовподдаются коррекции. Соблюдение основных правил безопасности и предосторожностис высокой вероятностью позволит избежать травматизма.Врачи-травматологи рекомендуют взятьво внимание основные меры профилактики, направленные на устранениепредрасполагающих факторов:упражнения на растягивание мышц ног перед каждой игрой;отказот резкого увеличениятренировочных нагрузок;отсутствие пропусков занятий;отсутствие лишнего веса;своевременное обнаружение и лечение патологий опорно-двигательнойсистемы;полноценная реабилитация после полученных повреждений споследующим постепенным возвращением к обычным тренировочным нагрузкам;профилактическое бинтование голеностопногосустава.Если же так случилось, что вы травмировались на футболе, тоне стоит сидеть дома и ждать, пока "само заживет", – незамедлительнообращайтесь к врачу и проходите необходимые обследования, чтобы исключитьвозможный риск серьезных повреждений. Помните о том, что застарелые травмылечатся гораздо тяжелее и дольше.