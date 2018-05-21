Футбол уверенно возглавляет мировой список самых популярных
видов спорта. В него играют и зарабатывают миллионы, или же просто гоняют мяч с
друзьями во дворе.
Футбол уверенно возглавляет мировой список самых популярных
видов спорта. В него играют и зарабатывают миллионы, или же просто гоняют мяч с
друзьями во дворе.
Вне зависимости от возраста и уровня профессионализма, никто
из любителей этого вида спорта не застрахован от травм. О том, какие травмы
получают профессионалы и просто любители футбола, Dni.Ru рассказал травматолог-ортопед, доктор по суставам, кандидат
медицинских наук Юрий Глазков.
Травмы наносят огромные убытки профессиональным клубам.
Финансовые потери оборачиваются несколькими миллионами, и речь – не о рублях.
Исследованиям футбольного травматизма уделяется большое внимание. Установлено,
что чаще всего травмы получают футболисты в 17–19 лет: в этом возрасте суставы
еще довольно слабые, а связочный аппарат пока окончательно не сформирован.
Кроме того, старшие футболисты более опытны и осторожны – они знают, как
избежать повреждений.
Конечно, чаще всего у футболистов
травмируются ноги. Вот данные в процентах:
коленный сустав – 20% от всех травм;
голеностопный сустав – 17%;
тазобедренный – 14%;
пах – 13%;
голень – 12%;
стопа – 12%.
Из остальных статистически значимых частей тела стоит
отметить спину – ее повреждения занимают 5% в структуре футбольной
травматизации. На все остальные травмы приходится лишь 7% случаев.
В футболе есть несколько основных механизмов получения
травм. Их частота отличается в зависимости от амплуа (позиции) футболиста на
поле. На первом месте по частоте – контактные травмы. В общей структуре
травматизма они составляют в среднем 38%. У вратарей и защитников их частота
выше – 50% и 42% соответственно. Форварды и полузащитники обычно травмируются,
когда бегут, падают или бьют по мячу. Также причиной травмы может послужить резкая остановка с поворотом и приземление на выпрямленную ногу. Эти технические элементы ведут к
травматизации крестообразных связок коленного сустава. Такая травма – одна из
самых частых у футболистов.
Распространенные виды травм
Частота разных травм отличается в зависимости от того, какой
элемент исполнял футболист в момент их получения. Например:
При ударе по мячу самая частая травма – это
растяжение мышц голени, которое составляет в
общей структуре данного рода повреждений 86%.При ускорении чаще всего
травмируется задняя поверхность бедра, а также икроножная мышца (91% травм).
Большинство травм голеностопа (70%) обусловлены чрезмерным и
резким вращением стопы наружу.
При приземлении или резкой остановке чаще всего происходит разрыв
передней крестообразной связки.
Повреждения рук обычно обусловлены падением
с высоты (72%), реже – при контакте с игроком соперника.
Как отмечалось выше, наиболее часто у футболистов
повреждаются колени – около 20% от всех травм. В структуре повреждения этого
сустава первое место занимает разрыв передней крестообразной связки – 47%. На
втором месте – повреждение медиальной коллатеральной связки (28%). Большинство
этих травм – контактные. Остальные травмы коленей – это повреждения менисков:
они в основном страдают, когда футболист бьет по мячу.
Как избежать травм
Исследования показывают, что из 100 травм футболистов 42
возникают из-за наличия предрасполагающих факторов, в 17 случаях виновата
неправильная экипировка, и еще в 24 эпизодах повреждений – игровая поверхность.
Для профилактики повреждений нужно в
первую очередь:
устранить предрасполагающие факторы;
носить правильную обувь – спортивную, с шипованной подошвой;
использовать щитки;
не играть в футбол на скользкой или твердой
поверхности.
К числу основных предрасполагающих факторов также относятся
пропуск тренировок, отсутствие разминки, имеющиеся заболевания суставов,
неполная реабилитация после недавно перенесенных травм. Многие из этих факторов
поддаются коррекции. Соблюдение основных правил безопасности и предосторожности
с высокой вероятностью позволит избежать травматизма.
Врачи-травматологи рекомендуют взять
во внимание основные меры профилактики, направленные на устранение
предрасполагающих факторов:
упражнения на растягивание мышц ног перед каждой игрой;
отказ
от резкого увеличения
тренировочных нагрузок;
отсутствие пропусков занятий;
отсутствие лишнего веса;
своевременное обнаружение и лечение патологий опорно-двигательной
системы;
полноценная реабилитация после полученных повреждений с
последующим постепенным возвращением к обычным тренировочным нагрузкам;
профилактическое бинтование голеностопного
сустава.
Если же так случилось, что вы травмировались на футболе, то
не стоит сидеть дома и ждать, пока "само заживет", – незамедлительно
обращайтесь к врачу и проходите необходимые обследования, чтобы исключить
возможный риск серьезных повреждений. Помните о том, что застарелые травмы
лечатся гораздо тяжелее и дольше.