В сирийских провинциях Алеппо, Хама и Деръа отмечаются случаи нарушения перемирия, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. В населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна саперы обезвредили три мины и семь снарядов.

В сирийских провинциях Алеппо, Хама и Деръа отмечаются случаи нарушения перемирия, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.Выступая на брифинге в воскресенье вечером, он также рассказал, что за прошедшие сутки в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна саперы проверили 23 сооружения, обезвредили три мины, семь снарядов и четыре самодельных взрывных устройства. В городе Дума ремонтные бригады круглосуточно восстанавливают нарушенное электро- и водоснабжение.Евтушенко проинформировал, что сирийское правительство установило свой контроль в населенных пунктах зоны деэскалации "Хомс".Со своей стороны представители Центра по примирению на встрече с главами администраций населенных пунктов Рухейба и Джеруд договорились об урегулировании статуса местных жителей, которые хотят вернуться к мирной жизни.