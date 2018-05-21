В Дании завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой. В финальном матче встречались сборные Швеции и Швейцарии. Финалисты оказались достойны друг друга. Лишь в буллитной серии шведам удалось сломить сопротивление соперника. Швейцарцы уступили со счетом 2:3, а Тре Крунур сохранил титул чемпионов мира.

В Дании завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой. В финальном матче встречались сборные Швеции и Швейцарии. Финалисты оказались достойны друг друга. Лишь в буллитной серии шведам удалось сломить сопротивление соперника. Швейцарцы уступили со счетом 2:3, а "Тре Крунур" сохранил титул чемпионов мира.У победителей шайбы забросили Густав Нюквист и Мика Зибанеджад. У проигравших отличились Нино Нидеррайтер и Тимо Майер. В серии буллитов победный гол оказался на счету Филипа Форсберга.Напомним, что в прошлом году сборная Швеции также стала чемпионом мира, победив канадцев по буллитам со счетом 2:1.