Из-за прорыва труб разрушается многоквартирный дом. Вот уже, который год в посёлке Ставрово не могут решить проблему переноса участка магистрального трубопровода - из подвала за пределы жилого строения. Дело в том, что порывы на нём случаются регулярно, из-за этого происходят подтопления, и несущая стена дома может рухнуть. Что произойдёт быстрее - перенос коммуникаций или трагедия? Подробности далее.
Из-за прорыва труб разрушается многоквартирный дом. Вот уже, который год в посёлке Ставрово не могут решить проблему переноса участка магистрального трубопровода - из подвала за пределы жилого строения. Дело в том, что порывы на нём случаются регулярно, из-за этого происходят подтопления, и несущая стена дома может рухнуть. Что произойдёт быстрее - перенос коммуникаций или трагедия? Подробности далее.
(п. Ставрово, Собинский район)
-Бетон рушится конкретно. Что вот здесь вот тоже... И вот оно, белое пятно - это соль. Это выступ соли, с водоподготовки. И соль, когда впитывается, влагой напитывается плита, при морозе всё просто рушится.
Эти кадры мы снимали в марте текущего года. Спустя два месяца картина не изменилась. Наоборот очередные потопы усугубили ситуацию.
Через подвал многоэтажки идут транзитные коммуникации, горячая вода и отопление. Вот только ухаживать за трубами желающих нет. Из-за того, что утечки случаются регулярно несущая стена дома медленно, но верно приобретает статус Аварийной. Жители бьют тревогу: дом начала 90-х может не достоять даже до своего 30-летия. После предыдущего репортажа на место с проверкой выходила региональная жил.инспекция. Однако вместо того, чтобы поторопить ресурсоснабжающую организацию ускорить процесс переноса магистральных труб из подвала, виновными в разрушении дома признали ТСН.
Андрей Фролов, представитель ТСН "Комсомольское": "Они сказали, что ТСЖ должно устранить эту рассыпающую несущую стену. Хотя причинно-следственная связь они не указали, что это вследствие того, что текут магистральные трубы горячей воды и отопления на данный момент заказана экспертиза. Она должна установить причину данного разрушения несущей стены, и мы вынуждены обратиться в суд на устранение этих неисправностей за счёт виновника, то есть, ресурсоснабжающей организации".
Так кому всё-таки принадлежат магистральные трубы и кто должен за них отвечать? По словам местных тепловиков это головная боль и ТСЖ, и ресурсоснабжающей организации. Тем не менее, по распоряжению главы администрации посёлка работы по переносу коммуникаций будет осуществлять подведомственная поселковым властям компания, то есть, МУП.
Вячеслав Тимофеенко, главный инженер МУМП ЖКХ пос. Ставрово: "По параметрам ГЖИ данная труба является собственностью теплоснабжения, по параметрам Ростехнадзора данная труба, от которой запитан дом, является собственностью дома. Сейчас мы затребовали проект по этому дому в КУМИ Собинского района. На основании этого будем делать свой проект и выносить данную трубу за пределы этого дома планируем до начала отопительного сезона всё закончить".
Выполнят ли тепловики обещание - узнаем осенью. А вот вопрос по ремонту несущей стены стороны, МУП и ТСН, по всей видимости, будут оспаривать в суде.