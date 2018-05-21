Из-за прорыва труб разрушается многоквартирный дом. Вот уже, который год в посёлке Ставрово не могут решить проблему переноса участка магистрального трубопровода - из подвала за пределы жилого строения. Дело в том, что порывы на нём случаются регулярно, из-за этого происходят подтопления, и несущая стена дома может рухнуть. Что произойдёт быстрее - перенос коммуникаций или трагедия? Подробности далее.

Из-за прорыва труб разрушается многоквартирный дом. Вот уже, который год в посёлке Ставрово не могут решить проблему переноса участка магистрального трубопровода - из подвала за пределы жилого строения. Дело в том, что порывы на нём случаются регулярно, из-за этого происходят подтопления, и несущая стена дома может рухнуть. Что произойдёт быстрее - перенос коммуникаций или трагедия? Подробности далее.(п. Ставрово, Собинский район)-Бетон рушится конкретно. Что вот здесь вот тоже... И вот оно, белое пятно - это соль. Это выступ соли, с водоподготовки. И соль, когда впитывается, влагой напитывается плита, при морозе всё просто рушится.Эти кадры мы снимали в марте текущего года. Спустя два месяца картина не изменилась. Наоборот очередные потопы усугубили ситуацию.Через подвал многоэтажки идут транзитные коммуникации, горячая вода и отопление. Вот только ухаживать за трубами желающих нет. Из-за того, что утечки случаются регулярно несущая стена дома медленно, но верно приобретает статус Аварийной. Жители бьют тревогу: дом начала 90-х может не достоять даже до своего 30-летия. После предыдущего репортажа на место с проверкой выходила региональная жил.инспекция. Однако вместо того, чтобы поторопить ресурсоснабжающую организацию ускорить процесс переноса магистральных труб из подвала, виновными в разрушении дома признали ТСН.Андрей Фролов, представитель ТСН "Комсомольское": "Они сказали, что ТСЖ должно устранить эту рассыпающую несущую стену. Хотя причинно-следственная связь они не указали, что это вследствие того, что текут магистральные трубы горячей воды и отопления на данный момент заказана экспертиза. Она должна установить причину данного разрушения несущей стены, и мы вынуждены обратиться в суд на устранение этих неисправностей за счёт виновника, то есть, ресурсоснабжающей организации".Так кому всё-таки принадлежат магистральные трубы и кто должен за них отвечать? По словам местных тепловиков это головная боль и ТСЖ, и ресурсоснабжающей организации. Тем не менее, по распоряжению главы администрации посёлка работы по переносу коммуникаций будет осуществлять подведомственная поселковым властям компания, то есть, МУП.Вячеслав Тимофеенко, главный инженер МУМП ЖКХ пос. Ставрово: "По параметрам ГЖИ данная труба является собственностью теплоснабжения, по параметрам Ростехнадзора данная труба, от которой запитан дом, является собственностью дома. Сейчас мы затребовали проект по этому дому в КУМИ Собинского района. На основании этого будем делать свой проект и выносить данную трубу за пределы этого дома планируем до начала отопительного сезона всё закончить".Выполнят ли тепловики обещание - узнаем осенью. А вот вопрос по ремонту несущей стены стороны, МУП и ТСН, по всей видимости, будут оспаривать в суде.