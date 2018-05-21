Россиянка Мария Шарапова поднялась на 11 строчек вверх в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Теперь она занимает в нем 29-е место, набрав 1513 баллов. Лучшей из наших теннисисток остается Дарья Касаткина. Россиянка расположилась на 14-й строчке с 2825 очками.

Россиянка Мария Шарапова поднялась на 11 строчек вверх в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Теперь она занимает в нем 29-е место, набрав 1513 баллов. Лучшей из наших теннисисток остается Дарья Касаткина. Россиянка расположилась на 14-й строчке с 2825 очками.Еще пять представительниц России попали в первую сотню. Речь идет об Анастасии Павлюченковой (31-е место, 1416 баллов), Екатерине Макаровой (35-е, 1330), Светлане Кузнецовой (42-е, 1193), Елене Весниной (43-е, 1180) и Наталье Вихлянцевой (81-е, 770).Лидирует же в рейтинге WTA румынка Симона Халеп (7270 баллов). Следом идут датчанка Каролин Возняцки (6935), испанка Гарбинье Мугуруса (6010), украинка Элина Свитолина (5505) и Елена Остапенко из Латвии (5382).