Несостоявшаяся невестка актрисы Марии Шукшиной Фрейя Зильбер снова оказалась главной героиней программы Андрей Малахов. Прямой эфир на России 1. Девушка пытается заставить сына знаменитой артистки Макара Касаткина платить алименты.

Несостоявшаяся невестка актрисы Марии Шукшиной Фрейя Зильберснова оказалась главной героиней программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на"России 1". Девушка пытается заставить сына знаменитой артистки МакараКасаткина платить алименты.Бывшая возлюбленная Макара с ребенком на руках оббегала всехчленов актерской династии Шукшиных. Фрейя Зильбер пытается найти хоть кого-нибудь,кто может пролить свет на то, где находится Макар.Она уже перетянула на свою сторону сестер Марии Анастасию Воронину-Франсишкуи Ольгу Шукшину. Женщины уверены, что Макар прячется от ответственности где-то за рубежом.За помощью 19-летняя Фрейяобратилась к знаменитой бабушке Макара Лидии Федосеевой-Шукшиной. Девушка без приглашенияпоявилась на пороге знаменитой актрисы. Артистка была обескуражена, однако взяласебя в руки и пригласила несостоявшуюся невестку на разговор."Я вообще ничего не знаю нисном ни духом… Я с ним общалась только по телефону. У нас хорошие отношения, номы очень редко видимся…", – начала Лидия Николаевна. "Я не знаю, чем вам помочь.Я думаю, что Мария не захочет ни встречаться, ни разговаривать, я так думаю. Нородили и Слава тебе Господи. Дай Бог здоровья Вам и Вашему сыну. Я не могу Вампомочь, к сожалению, великому. Я передам им, что вы зашли", – пообещалалегендарная актриса и выпроводила незваных гостей за дверь.Зильбер попыталасьдозвониться до отца Макара Алексея Касаткина. Мужчина неохотно поговорил с Фрейей,отказавшись сдавать ДНК-тест и подчеркнул, чтобы та не называла его дедушкой. Молодая мама также намеревалась поговорить сдругой бабушкой Макара – со стороны отца. Однако та захлопнула дверь перед ееносом.Фрейя Зильбер планирует обратится в суд. Девушка хочетполучить алименты с Макара и надеется на помощь его матери Марии Шукшиной.