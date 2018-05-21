Международная федерация хоккея опубликовала рейтинг сборных после прошедшего в Дании чемпионата мира по хоккею. В нем по-прежнему лидирует команда Канады, набравшая 3990 баллов. На втором месте оказались шведские хоккеисты, сохранившие нынешней весной чемпионский титул.

Международная федерация хоккея опубликовала рейтинг сборных после прошедшего в Дании чемпионата мира по хоккею. В нем по-прежнему лидирует команда Канады, набравшая 3990 очков. На втором месте оказались шведские хоккеисты, сохранившие нынешней весной чемпионский титул.В копилке действующих чемпионов мира 3945 баллов. Они смогли обойти российскую сборную, которая опустилась на третью строчку. В активе нашей команды 3930 очков.В десятку лучших сборных также вошли команды США (3765), Финляндии (3765), Чехии (3690), Швейцарии (3590), Германии (3575), Норвегии (3270) и Словакии (3245).