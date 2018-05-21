Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони назвал Крым самым красивым регионом России. Об этом политик заявил, выступая перед сторонниками в Италии. Он вспомнил, как ехал на машине с Владимиром Путиным по полуострову - тогда больше всего экс-премьера поразила красота парков.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони назвал Крым самым красивым регионом России. Об этом политик заявил, выступая перед сторонниками в Италии. Он вспомнил, как ехал на машине с Владимиром Путиным по полуострову — тогда больше всего экс-премьера поразила красота парков. При этом, о каком именно визите идет речь — Берлускони не уточнил. Последний раз итальянский политик побывал в Крыму в 2015 году, отмечает телеканал "Россия 24"."Я ехал на машине по Крыму вместе с президентом России Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями. Я спросил Путина об истории их появления — он рассказал, что парки появились здесь 70 лет назад при Сталине. Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России", — заявил Сильвио Берлускони, бывший премьер Италии.