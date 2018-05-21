По данным Республиканского агентства лесного хозяйства, в Курумканском районе Бурятии ситуация с крупным лесным пожаром стабилизируется после того, как стих мешавший тушить его сильный ветер.

По данным Республиканского агентства лесного хозяйства, в Курумканском районе Бурятии ситуация с крупным лесным пожаром стабилизируется после того, как мешавший тушить его сильный ветер стих.Лесной пожар возник в минувшую пятницу неподалеку от деревни Алла, по предварительным данным, по вине одного из местных жителей. За двое суток площадь возгорания увеличилась с 2 гектаров до 1,8 тысячи гектаров, большая часть из которых была пройдена сильным верховым пожаром. В ходе борьбы с огнем погибли два сотрудника лесоохраны, передает ТАСС.По состоянию на утро понедельника, 21 мая, площадь пожара составляет около 660 гектаров. К его тушению привлечены более 230 человек, в том числе, пожарные-парашютисты Забайкальской базы авиаохраны лесов.Всего на территории Бурятии в течение прошедших суток тушили девять лесных пожаров, шесть из которых ликвидированы. С 18 мая на территории Курумканского района был введен режим ЧС, на остальной территории республики действует особый противопожарный режим.