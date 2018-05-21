Стали известны подробности
расставания известного футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. По
словам Екатерины Сафроновой, бывшей возлюбленной спортсмена, отношения с женой
у них испортились после смерти ее отца – политика Вадима Тюльпанова.
Стали известны подробности
расставания известного футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. По
словам Екатерины Сафроновой, бывшей возлюбленной спортсмена, отношения с женой
у них испортились после смерти ее отца – политика Вадима Тюльпанова.
Милана ранее
призналась, что рассталась с супругом. Девушка всячески старалась сохранить
отношения с мужем, но сделать этого не получилось. Еще в январе она надеялась, что ей
удастся помириться с Александром. Но вскоре оказалось, что брак спасать
футболист не собирается. Жену он отправлял общаться со своими адвокатами.
Милана решила, что во всем виновата бывшая пассия мужа Екатерина.
Якобы, та хочет отомстить Александру и Милане за то, что мужчина забрал у нее
сына и не дает им видеться, передает
Сафронова рассказала, что было настоящей
причиной конфликта в семье. По ее словам, Милана сама вышла с ней на связь, они
встретились в ресторане, и девушка обмолвилась о том, почему изменились их
отношения с мужем.
Материал дополняется