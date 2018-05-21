Стали известны подробности расставания известного футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. По словам Екатерины Сафроновой, бывшей возлюбленной спортсмена, отношения с женой у них испортились после смерти ее отца – политика Вадима Тюльпанова.

Стали известны подробностирасставания известного футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Пословам Екатерины Сафроновой, бывшей возлюбленной спортсмена, отношения с женойу них испортились после смерти ее отца – политика Вадима Тюльпанова.Милана ранеепризналась, что рассталась с супругом. Девушка всячески старалась сохранитьотношения с мужем, но сделать этого не получилось. Еще в январе она надеялась, что ейудастся помириться с Александром. Но вскоре оказалось, что брак спасатьфутболист не собирается. Жену он отправлял общаться со своими адвокатами.Милана решила, что во всем виновата бывшая пассия мужа Екатерина.Якобы, та хочет отомстить Александру и Милане за то, что мужчина забрал у неесына и не дает им видеться, передаетСафронова рассказала, что было настоящейпричиной конфликта в семье. По ее словам, Милана сама вышла с ней на связь, онивстретились в ресторане, и девушка обмолвилась о том, почему изменились ихотношения с мужем.Материал дополняется