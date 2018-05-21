Видеокадры смертельного прыжка парашютистов в Татарстане появились в сети. Двое спортсменов погибли.

Видеокадры смертельного прыжка парашютистов в Татарстане появились в сети. Двое спортсменов погибли.Расследованием инцидента занялся Следственный комитет. Ведомство опубликовало видео, снятое одним из участников группового прыжка.Детали происшествия запечатлела экшн-камера, закрепленная на голове спортсмена. Видно, как один из парашютистов в отдалении влетает в купол другого и они начинают быстро спускаться. После жесткого приземления пострадавшие были еще жив. Однако спасти их медикам не удалось: один умер в карете "скорой", второй – в больнице, передает Life.ru.