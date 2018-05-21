В программе Звезды сошлись на телеканале НТВ вышел репортаж о Валентине Гафте. Актер страдает от тяжелого заболевания, однако по-прежнему нуждается в том, чтобы выходить на сцену.

В программе "Звезды сошлись" на телеканале НТВ вышел репортаж о Валентине Гафте. Актер страдает от тяжелого заболевания, однако по-прежнему нуждается в том, чтобы выходить на сцену.Из-за прогрессирующей болезни Паркинсона Валентин Гафт оказался буквально прикован к инвалидному креслу. Однако несмотря на резкое ухудшение состояния актера, он надеется, что будет продолжать выходить на сцену."Я чувствую себя неважно, но все равно прошу звать меня в новые проекты", – признался Валентин Гафт. Он добавил, что иногда его приглашают, однако затем отказываются из-за состояния здоровья артиста. "Мол, я разваливаюсь на глазах", – пожаловался он.Материал дополняется