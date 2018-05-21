Инспекторы дорожно-патрульной службы Северного округа города Москвы провели профилактическую акцию.

С наступлением весенне-летнего сезона увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей на велосипедах, самокатах и роликах. В связи с этим инспекторы дорожно-патрульной службы Северного округа города Москвы провели профилактическую акцию.Сотрудники Госавтоинспекции Северного округа столицы провели для учащихся, педагогов и родителей ГБОУ Школы № 1409 акцию «Безопасное лето». Инспекторы дорожно-патрульной службы рассказали о правилах движения на велосипедах, напомнили о дополнительных средствах защиты – шлемах, налокотниках, наколенниках и перчатках, ведь даже незначительные столкновения или падения могут повлечь за собой серьезные последствия.Родителям дорожные полицейские напомнили о том, что дети, оказавшись в потоке транспорта, могут растеряться на проезжей части, запаниковать. Именно такие обстоятельства чаще всего служат причиной дорожно-транспортных происшествий. Автоинспекторы призвали взрослых участников дорожного движения собственным примером демонстрировать безопасное поведение на дороге, обучать детей Правилам дорожного движения и прививать дисциплинированность.В мероприятии также приняли участие малыши-воспитанники дошкольных отделений, которые подготовили яркое театрализованное представление.