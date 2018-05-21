Супруги обнаружили в комнате неизвестного мужчину, который пытался похитить их личные вещи. При виде хозяев злоумышленник выбежал на балкон и спустился вниз по водосточной трубе...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы по горячим следам задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в попытке кражи из квартиры.В территориальный отдел полиции от 65-летнего москвича поступило сообщение о проникновении неизвестного в квартиру, расположенную на пятом этаже одного из домов на Кутузовском проспекте.Мужчина рассказал, что они с супругой приехали с дачи, вошли в квартиру и отправились на кухню. Через некоторое время они обнаружили в комнате неизвестного мужчину, который пытался похитить их личные вещи. Хозяин квартиры попытался задержать злоумышленника. Но тот, схватив статуэтку, выбежал на балкон и спустился вниз по водосточной трубе. Пенсионер незамедлительно обратился в полицию.Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Дорогомилово на набережной Тараса Шевченко по горячим следам задержали подозреваемого - 18-летнего приезжего. Похищенное изъято.Установлено, вернувшись домой, пожилые люди не заперли входную дверь. В это время в подъезд с целью украсть велосипед или самокат вошел злоумышленник, но заметив приоткрытую дверь, вошел в квартиру и стал собирать хозяйские вещи.Следствием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39